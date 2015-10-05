RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:56

  Сибарит написав:Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.
Wirująświatła
Wirująświatła
 
Повідомлень: 30687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:16

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили.

Нет не только рецепта, но и стимула. Если полиция победит преступность, она останется без работы.

А котиків знімати з дерева, а бабусь переводити через дорогу хто буде, Пушкін?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40830
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:55

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Все, форум можна закривати. Розходимось. :D

Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁

Або так!
Я - не проти! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8659
З нами з: 18.03.21
Подякував: 290 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:01

ШІ врятує(зруйнує?) світ!))

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.

Теж такого чекаю.
Або може до деяких блогерів дійде і вони почнуть знімати відео на 3-5хв, де буде сама суть, без води.

Бо я, крім фільмів, то всіх блогерів дивлюсь на х1,5, а інколи і на х2 швидкості :mrgreen:
А ще деколи - то просто промотую/пару уривків відео гляну... і якщо зацікавить, то можу потім спочатку все переглянути.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8659
З нами з: 18.03.21
Подякував: 290 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:27

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:[Все, форум можна закривати. Розходимось. :D

Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁

Або так!
Я - не проти! :D


Ні, так просто нас покинути не вийде. Звання політичного заключонного , який загинув від руки системи- треба заслужити .
Ти поки що тягнеш лише на «бан за тупість» :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 16363
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:43

Вот не пойму, как это получается:
Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».

Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68cbf7428f0816a4522bd28a#block-68cbf7428f0816a4522bd28a
Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36194
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:51

  ЛАД написав:Вот не пойму, как это получается:
Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».

Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68cbf7428f0816a4522bd28a#block-68cbf7428f0816a4522bd28a
Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?

Дорого.
Дешевле будет? (с)
😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8860
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6478 раз.
Подякували: 21649 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:37

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вот не пойму, как это получается:
Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».

Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68cbf7428f0816a4522bd28a#block-68cbf7428f0816a4522bd28a
Так стандарт образования недостаточен или они удовлетворены качеством обучения?

Дорого.
Дешевле будет? (с)
😁

Это да, но касается части вопроса об "уровне заработной платы выпускников". Но при этом "78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу"
И не объясняет расхождения между ответами о "стандарте образования" и "качестве обучения".
Возможно, объясняется краткостью заметки. Надо бы знать точнее, как были сформулированы вопросы и какие были ответы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36194
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:48

Не помню, здесь или на ветке об эмиграции обсуждались вопросы о жилье.
Новые официальные данные свидетельствуют о том, что в прошлом году английские советы потратили 2,8 млрд фунтов стерлингов на предоставление экстренного жилья бездомным семьям, что является одним из самых ярких показателей жилищного кризиса. Годовой прирост составил 25%.
..... Частных арендодателей обвиняют в «наживании» на кризисе: треть расходов на 2024–2025 годы (844 млн фунтов стерлингов) ушла на размещение семей в комнатах с завтраком, а еще 1 млрд фунтов стерлингов был потрачен на посуточную краткосрочную аренду.

Расследование Guardian, проведенное ранее в этом году, показало, что частные арендодатели и владельцы отелей взимали с муниципалитетов арендную плату на 60% выше обычной рыночной стоимости за объекты недвижимости, которые зачастую были грязными, переполненными и непригодными для семей.
...... По состоянию на 31 марта во временном жилье находилось 131 000 семей . Среди них было 169 000 детей. По некоторым оценкам , к концу десятилетия эта цифра вырастет почти до 200 000.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-68cbf32b8f0816a4522bd25b#block-68cbf32b8f0816a4522bd25b

И не удержусь, чтобы не привести ссылку на отрывок из книги в статье "«Сопротивление — это когда я прекращаю то, что мне не нравится»: взлет и падение банды Баадер-Майнхоф" - https://www.theguardian.com/news/2025/sep/18/baader-meinhof.
В 1970-х годах радикальная леворадикальная немецкая террористическая организация, возможно, и сеяла страх посредством публичных актов насилия, но её внутренняя работа характеризовалась тщеславием и некомпетентностью.
Может, кому интересно. В своё время была нашумевшая история. Статья без какой бы то ни было романтизации. Некоторые моменты я не знал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36194
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:53

  ЛАД написав:Надо бы знать точнее, как были сформулированы вопросы и какие были ответы.

Из тех формулировок, которые мы видим, понятно, что уровнем образования и возможность найти работу студенты удовлетворены, но считают, что это все равно не покроет затрат на получение диплома. Отсюда прямо следует, что затраты слишком велики.
Правда, если учесть, что основные затраты на обучение - это усилия и время, можно предположить, что студенты мечтают завтра проснуться уже образованными и с дипломом 😁
Такие желания, в принципе, людям свойственны, но так ворчать в студенческом возрасте рановато 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8860
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6478 раз.
Подякували: 21649 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 728729730731>
