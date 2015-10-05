Це можна зрозуміти
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 21 вер, 2025 02:18
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:22
То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.
Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:29
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:30
Начинается концерт симфонической музыки. Дирижер взмахивает палочкой
и вдруг видит, что первой скрипки нет на месте. Он шепотом спрашивает
у оркестра:"Где первая скрипка?" Все перешептываются "где первая скрипка?
где первая скрипка?". Вдруг кто-то из оркестра говорит:"Он дрочит
в туалете". Дирижер срывается с места и несется в туалет. Забегает,
открывает дверь кабинки и видит, что скрипач действительно дрочит.
Дирижер заламывает руки и начинает причитать:"Боже мой, Боже мой!
И это моя первая скрипка! Ну как так можно! Выше локоть! Мягче кисть!"
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:38
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:40
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:43
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:11
Це точно. Йому тільки хрюшки 100+кг (барабашов-стайл) дають.
Їм він також розказує про щасливу сімʼю, в якій любов , вірність і довіра, яку зберіг бо не гнався за довгим доларом. 🤣🤣
