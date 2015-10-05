Це можна зрозуміти
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 21 вер, 2025 02:18
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:29
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:30
Начинается концерт симфонической музыки. Дирижер взмахивает палочкой
и вдруг видит, что первой скрипки нет на месте. Он шепотом спрашивает
у оркестра:"Где первая скрипка?" Все перешептываются "где первая скрипка?
где первая скрипка?". Вдруг кто-то из оркестра говорит:"Он дрочит
в туалете". Дирижер срывается с места и несется в туалет. Забегает,
открывает дверь кабинки и видит, что скрипач действительно дрочит.
Дирижер заламывает руки и начинает причитать:"Боже мой, Боже мой!
И это моя первая скрипка! Ну как так можно! Выше локоть! Мягче кисть!"
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:40
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:43
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 21 вер, 2025 12:11
Це точно. Йому тільки хрюшки 100+кг (барабашов-стайл) дають.
Їм він також розказує про щасливу сімʼю, в якій любов , вірність і довіра, яку зберіг бо не гнався за довгим доларом. 🤣🤣
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:36
Зріст, зачіска.. окуляри б ще
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:52
Здоровий глузд
У 1840-х роках просте відкриття угорського лікаря щодо миття рук кинуло виклик медичному світосприйняттю та коштувало йому кар'єри і життя 😵💫
Працюючи у Віденській лікарні в 1847 році, доктор Ігнац Земмельвейс був стурбований великою кількістю породіль, які помирали від хвороби, що називалася "післяпологовою лихоманкою"
Він помітив дивну закономірність, що рівень смертності був набагато вищим у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики, порівняно з другою клінікою, якою керували лише акушерки. 🤔
Тоді, лікарі та студенти нерідко бралися приймати пологи безпосередньо після проведення розтинів 😱 і Земмельвейс вважав, що вони переносять на руках невидимі «трупні частинки» від мертвих до живих.
Щоби перевірити свою ідею, він запровадив нове правило: усі лікарі та студенти повинні були мити руки в розчині хлорного вапна перед оглядом пацієнтів ☝️
Результати були вражаючими 😳
Рівень смертності в його клініці знизився з понад 18% до лише 1%. Це був медичний прорив, який варто було відзначити якоюсь премією 🩺
Натомість медична спільнота образилася, що їхні власні "руки брудні" та замість рятувати життя, призводять до смерті і замість дякувати, взялися висміювати Земмельвейса та його "просту теорію" миття рук.
Зрештою його звільнили і з самої лікарні, більш того, його публічні битви з медичним істеблішментом мали ще гірші наслідки, адже в 1865 році його помістили до психіатричної лікарні, де він і помер лише через два тижні 😑
Зрештою, його проста теорія здорового глузду була прийнятий лише через роки після його смерті, а сьогодні його пам'ятають як героя, який врятував незліченну кількість життів
