Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 22:54

Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 02:18

  Hotab написав:hxbbgaf

Я хотів Флер. А потім СТМ. А

Це можна зрозуміти
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:29

  Успіх написав:То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!


Вам такая не даст
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:30

  Успіх написав:То ппц!
Те, що один надрочує на філіпінку - ще можна зрозуміти.

Але те, що інший надрочує на стару курагу🤦🏻 - це за межами здорового глузду!

Начинается концерт симфонической музыки. Дирижер взмахивает палочкой
и вдруг видит, что первой скрипки нет на месте. Он шепотом спрашивает
у оркестра:"Где первая скрипка?" Все перешептываются "где первая скрипка?
где первая скрипка?". Вдруг кто-то из оркестра говорит:"Он дрочит
в туалете". Дирижер срывается с места и несется в туалет. Забегает,
открывает дверь кабинки и видит, что скрипач действительно дрочит.
Дирижер заламывает руки и начинает причитать:"Боже мой, Боже мой!
И это моя первая скрипка! Ну как так можно! Выше локоть! Мягче кисть!"
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:40

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вам такая не даст
Я таку і не захочу! На таку стару курагу - не встане😁



Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:43

Re: Психологія та саморозвиток

https://www.facebook.com/watch/?v=805561756566731
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 12:11

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вам такая не даст
Я таку і не захочу! На таку стару курагу - не встане😁




Це точно. Йому тільки хрюшки 100+кг (барабашов-стайл) дають.
Їм він також розказує про щасливу сімʼю, в якій любов , вірність і довіра, яку зберіг бо не гнався за довгим доларом. 🤣🤣
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:59

flyman
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:36

Зріст, зачіска.. окуляри б ще

  fox767676 написав:flyman

Спочатку здалось , що це і є Флайман за кафедрою в університеті, де він «небагато» попрацював свого часу.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:52

Здоровий глузд

У 1840-х роках просте відкриття угорського лікаря щодо миття рук кинуло виклик медичному світосприйняттю та коштувало йому кар'єри і життя 😵‍💫
Працюючи у Віденській лікарні в 1847 році, доктор Ігнац Земмельвейс був стурбований великою кількістю породіль, які помирали від хвороби, що називалася "післяпологовою лихоманкою"
Він помітив дивну закономірність, що рівень смертності був набагато вищим у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики, порівняно з другою клінікою, якою керували лише акушерки. 🤔
Тоді, лікарі та студенти нерідко бралися приймати пологи безпосередньо після проведення розтинів 😱 і Земмельвейс вважав, що вони переносять на руках невидимі «трупні частинки» від мертвих до живих.
Щоби перевірити свою ідею, він запровадив нове правило: усі лікарі та студенти повинні були мити руки в розчині хлорного вапна перед оглядом пацієнтів ☝️
Результати були вражаючими 😳
Рівень смертності в його клініці знизився з понад 18% до лише 1%. Це був медичний прорив, який варто було відзначити якоюсь премією 🩺
Натомість медична спільнота образилася, що їхні власні "руки брудні" та замість рятувати життя, призводять до смерті і замість дякувати, взялися висміювати Земмельвейса та його "просту теорію" миття рук.
Зрештою його звільнили і з самої лікарні, більш того, його публічні битви з медичним істеблішментом мали ще гірші наслідки, адже в 1865 році його помістили до психіатричної лікарні, де він і помер лише через два тижні 😑
Зрештою, його проста теорія здорового глузду була прийнятий лише через роки після його смерті, а сьогодні його пам'ятають як героя, який врятував незліченну кількість життів
