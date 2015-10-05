Курага́ — сушені абрикоси або персики без кісточок. Належить до сухофруктів. Крупні сорти сушать без кісточок, дрібні сорти — урюк, сушать з кісточками, оскільки у більшості сортів урюку кісточки погано відділяються від м'якоті. Урюк як цільний плід має більш високу поживну цінність.
Натуральна курага має забарвлення темного кольору, якщо протягом сушіння на абрикоси потрапляє волога.
В українських магазинах представлена, як правило, курага з Туреччини. З цієї ж країни привозять так звану «органік» або натуральну курагу темного кольору. Вона вирощується без застосування пестицидів або гербіцидів і висушується без діоксиду сірки. Вона значно дорожча і солодша за звичайну блискучу курагу жовто-помаранчевого кольору.