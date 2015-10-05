Додано: Пон 22 вер, 2025 15:52

У 1840-х роках просте відкриття угорського лікаря щодо миття рук кинуло виклик медичному світосприйняттю та коштувало йому кар'єри і життя 😵‍💫

Працюючи у Віденській лікарні в 1847 році, доктор Ігнац Земмельвейс був стурбований великою кількістю породіль, які помирали від хвороби, що називалася "післяпологовою лихоманкою"

Він помітив дивну закономірність, що рівень смертності був набагато вищим у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики, порівняно з другою клінікою, якою керували лише акушерки. 🤔

Тоді, лікарі та студенти нерідко бралися приймати пологи безпосередньо після проведення розтинів 😱 і Земмельвейс вважав, що вони переносять на руках невидимі «трупні частинки» від мертвих до живих.

Щоби перевірити свою ідею, він запровадив нове правило: усі лікарі та студенти повинні були мити руки в розчині хлорного вапна перед оглядом пацієнтів ☝️

Результати були вражаючими 😳

Рівень смертності в його клініці знизився з понад 18% до лише 1%. Це був медичний прорив, який варто було відзначити якоюсь премією 🩺

Натомість медична спільнота образилася, що їхні власні "руки брудні" та замість рятувати життя, призводять до смерті і замість дякувати, взялися висміювати Земмельвейса та його "просту теорію" миття рук.

Зрештою його звільнили і з самої лікарні, більш того, його публічні битви з медичним істеблішментом мали ще гірші наслідки, адже в 1865 році його помістили до психіатричної лікарні, де він і помер лише через два тижні 😑

Зрештою, його проста теорія здорового глузду була прийнятий лише через роки після його смерті, а сьогодні його пам'ятають як героя, який врятував незліченну кількість життів