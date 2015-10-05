У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А"
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:26
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:35
fox767676
Ходив на зустріч випускників до якихось дорослих тіток? 😅
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:32
Где пропал наш любитель обезьян?
Такой интересный вопрос.
Выбросил мне ютьюб видео с Дробышевским "Как предки человека занимались сексом? / Полигамия, древние секс-игрушки, одежда и «Красная троица»
На 2:30 он говорит, что "Что человеческое поведение почти целиком и полностью определяется воспитанием, ... врождённых форм поведения чрезвычайно мало. ... И то, что называется инстинктом размножения инстинктом не является. Если не учит размножаться, он не будет уметь размножаться. Даже у обезьян этого нет. ... Когда в зоопарке они живут более-менее изолированно, ... а потом им надо размножаться, они не умеют, им порно показывают, чтобы они научились. Т.е. даже у обезьян этого нет".
Интересно, это правда?
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:13
ЛАД
Більше того, за 11 років можна і забути як воно. Да, Флайман.
