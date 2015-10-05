|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:26
Wirująświatła написав:
Сколько людей столько и типов.
У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:35
fox767676
это Женька из Института","это Танька из 9-11А"
Ходив на зустріч випускників до якихось дорослих тіток? 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16441
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:32
Где пропал наш любитель обезьян?
Такой интересный вопрос.
Выбросил мне ютьюб видео с Дробышевским "Как предки человека занимались сексом? / Полигамия, древние секс-игрушки, одежда и «Красная троица»
На 2:30 он говорит, что "Что человеческое поведение почти целиком и полностью определяется воспитанием, ... врождённых форм поведения чрезвычайно мало. ... И то, что называется инстинктом размножения инстинктом не является. Если не учит размножаться, он не будет уметь размножаться. Даже у обезьян этого нет. ... Когда в зоопарке они живут более-менее изолированно, ... а потом им надо размножаться, они не умеют, им порно показывают, чтобы они научились. Т.е. даже у обезьян этого нет".
Интересно, это правда?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36354
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5356 раз.
- Подякували: 4860 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:13
ЛАД
Интересно, это правда?
Більше того, за 11 років можна і забути як воно. Да, Флайман.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16441
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:05
Хатаб своему сыну Салеху, когда тому исполнилось 3 месяца написав:Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше.
Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.
Поверь мне, Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|7073
|
|