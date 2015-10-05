Хатаб своему сыну Салеху, когда тому исполнилось 3 месяца написав: Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше.

Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.

Поверь мне, Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.