Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:26

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Сколько людей столько и типов.


У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А" :)
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:35

fox767676

это Женька из Института","это Танька из 9-11А" :)


Ходив на зустріч випускників до якихось дорослих тіток? 😅
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:32

Где пропал наш любитель обезьян?
Такой интересный вопрос.
Выбросил мне ютьюб видео с Дробышевским "Как предки человека занимались сексом? / Полигамия, древние секс-игрушки, одежда и «Красная троица»
На 2:30 он говорит, что "Что человеческое поведение почти целиком и полностью определяется воспитанием, ... врождённых форм поведения чрезвычайно мало. ... И то, что называется инстинктом размножения инстинктом не является. Если не учит размножаться, он не будет уметь размножаться. Даже у обезьян этого нет. ... Когда в зоопарке они живут более-менее изолированно, ... а потом им надо размножаться, они не умеют, им порно показывают, чтобы они научились. Т.е. даже у обезьян этого нет".
Интересно, это правда?
Повідомлень: 36379
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:05

Хатаб своему сыну Салеху, когда тому исполнилось 3 месяца написав:Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше.
Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.
Поверь мне, Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.


fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:31

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:Сколько людей столько и типов.


У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А" :)

я раньше тоже таким баловался. С трудом себя отучил. Ярлыки и стереотипы мешают воспринимать человека таким каким он есть.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:43

  fox767676 написав:flyman
Вот этот паренек грамотно изложил то , о чем я догадывался в школьные годы
Изучая биографии философов, всегда обращал внимание есть ли у них технический бекграунд


він в мене давно в плейлисті,
ще там є відео про те, що без знанням матана нема чого вивчати філософію (це як без матана вивчати сопромат чи теормех, правда акурт?)
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:49

пирожок украл,....,шпроты взял свои...

  bodfinn666 написав:Как понять, что «тип личности тест» даёт надёжные результаты?

Вероніка в помощь
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:49

  flyman написав:
  bodfinn666 написав:Как понять, что «тип личности тест» даёт надёжные результаты?

Вероніка в помощь

Что за бред?
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:39

fox767676
Забавний час,буцітмо історіки хфілософи поперлись в айтю..заробили копічину там.Та хочуть виїхати..
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 09:28

  Oleha написав:fox767676
Забавний час,буцітмо історіки хфілософи поперлись в айтю..заробили копічину там.Та хочуть виїхати..


возможно Вы где-то правы... в моем случае ))
в школе турбо\квик бейсиком не ладилось
а история действительно летела на ура, я и сейчас думаю выдержал бы дискуссию с профессиональными
Но и математика хорошо была, а арифметические операции включая корень квадратный с 3-4 значными числами вообще мог выполнить на грани феномена.
какое-то время родители сдавали комнату молодому программисту, на лоджии скопилась стеклотара с модными этикетками, это в принципе и повлияло на выбор :)
первый компьютер появился на первом курсе, на втором уже часто делал лабы по заказу
диплом был один из самых лучших на потоке, действительно было что показать
но всякие низкоуровненые штучки типа хипов\стеков\очередей мемори ликов и гарбадж коллекторов никогда не любил, больше по общей логике, тут наверное я "ненастоящий программист"
а так с большинством айтишников мне не о чем поговорить, независомо от политических взглядов
где-то менеджмент на пару грейдов выше встречается подкованный, пошел бы туда но я не политкорректный. склонный к харасментам.
fox767676
