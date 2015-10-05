Додано: Суб 27 вер, 2025 09:28

Oleha написав: fox767676

Забавний час,буцітмо історіки хфілософи поперлись в айтю..заробили копічину там.Та хочуть виїхати.. Забавний час,буцітмо історіки хфілософи поперлись в айтю..заробили копічину там.Та хочуть виїхати..

возможно Вы где-то правы... в моем случае ))в школе турбо\квик бейсиком не ладилосьа история действительно летела на ура, я и сейчас думаю выдержал бы дискуссию с профессиональнымиНо и математика хорошо была, а арифметические операции включая корень квадратный с 3-4 значными числами вообще мог выполнить на грани феномена.какое-то время родители сдавали комнату молодому программисту, на лоджии скопилась стеклотара с модными этикетками, это в принципе и повлияло на выборпервый компьютер появился на первом курсе, на втором уже часто делал лабы по заказудиплом был один из самых лучших на потоке, действительно было что показатьно всякие низкоуровненые штучки типа хипов\стеков\очередей мемори ликов и гарбадж коллекторов никогда не любил, больше по общей логике, тут наверное я "ненастоящий программист"а так с большинством айтишников мне не о чем поговорить, независомо от политических взглядовгде-то менеджмент на пару грейдов выше встречается подкованный, пошел бы туда но я не политкорректный. склонный к харасментам.