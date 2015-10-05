У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А"
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:26
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:35
fox767676
Ходив на зустріч випускників до якихось дорослих тіток? 😅
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:32
Где пропал наш любитель обезьян?
Такой интересный вопрос.
Выбросил мне ютьюб видео с Дробышевским "Как предки человека занимались сексом? / Полигамия, древние секс-игрушки, одежда и «Красная троица»
На 2:30 он говорит, что "Что человеческое поведение почти целиком и полностью определяется воспитанием, ... врождённых форм поведения чрезвычайно мало. ... И то, что называется инстинктом размножения инстинктом не является. Если не учит размножаться, он не будет уметь размножаться. Даже у обезьян этого нет. ... Когда в зоопарке они живут более-менее изолированно, ... а потом им надо размножаться, они не умеют, им порно показывают, чтобы они научились. Т.е. даже у обезьян этого нет".
Интересно, это правда?
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:05
Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:31
я раньше тоже таким баловался. С трудом себя отучил. Ярлыки и стереотипы мешают воспринимать человека таким каким он есть.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:43
він в мене давно в плейлисті,
ще там є відео про те, що без знанням матана нема чого вивчати філософію (це як без матана вивчати сопромат чи теормех, правда акурт?)
Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:49
пирожок украл,....,шпроты взял свои...
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:49
Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:39
fox767676
Забавний час,буцітмо історіки хфілософи поперлись в айтю..заробили копічину там.Та хочуть виїхати..
Додано: Суб 27 вер, 2025 09:28
возможно Вы где-то правы... в моем случае ))
в школе турбо\квик бейсиком не ладилось
а история действительно летела на ура, я и сейчас думаю выдержал бы дискуссию с профессиональными
Но и математика хорошо была, а арифметические операции включая корень квадратный с 3-4 значными числами вообще мог выполнить на грани феномена.
какое-то время родители сдавали комнату молодому программисту, на лоджии скопилась стеклотара с модными этикетками, это в принципе и повлияло на выбор
первый компьютер появился на первом курсе, на втором уже часто делал лабы по заказу
диплом был один из самых лучших на потоке, действительно было что показать
но всякие низкоуровненые штучки типа хипов\стеков\очередей мемори ликов и гарбадж коллекторов никогда не любил, больше по общей логике, тут наверное я "ненастоящий программист"
а так с большинством айтишников мне не о чем поговорить, независомо от политических взглядов
где-то менеджмент на пару грейдов выше встречается подкованный, пошел бы туда но я не политкорректный. склонный к харасментам.
