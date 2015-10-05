Форуми / Все про гроші: інші

Шизоидов в Украине 5% от популяции. Диагностированных около 1% от популяции. Виталя що, даже на шизоидов и маниакально - депрессивных не класифицируешь?Шизоидов в Украине 5% от популяции. Диагностированных около 1% от популяции. UA Повідомлень: 9687 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1882 раз. Подякували: 2351 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 вер, 2025 17:18 https://www.politico.com/news/magazine/2025/09/25/sam-altman-ai-interview-axel-springer-00580997?utm Я думаю, что во многих отношениях GPT5 уже умнее меня, по крайней мере, и, думаю, многих других. GPT5 способен на невероятные вещи, которые многим людям было бы сложно выполнить или которые они сочли бы очень впечатляющими. Но он также не способен на многое из того, что люди могли бы сделать легко.

........

Думаю, через пару лет ИИ станет вполне реально совершать, например, научные открытия, которые люди не способны совершить самостоятельно. Мне кажется, это начнёт напоминать о том, что мы могли бы по праву назвать сверхинтеллектом.

..... я бы точно сказал, что к концу этого десятилетия, то есть к 2030 году, если у нас не будет моделей, обладающих исключительными возможностями и способных делать то, чего мы сами не можем, я буду очень удивлён.

..... я легко могу представить себе мир, где 30–40 процентов задач, которые сегодня выполняются в экономике, в не столь отдалённом будущем будут выполняться ИИ.



Какое образование вы бы посоветовали получить своему сыну, чтобы через 30 лет его работу не заменил искусственный интеллект?

Мета-навык учиться учиться, учиться адаптироваться, учиться быть устойчивым к многочисленным изменениям. Умение понимать, чего хотят люди, как создавать для них полезные продукты и услуги, как взаимодействовать с миром. ...



....известный исследователь ИИ Элиезер Юдковски утверждает, что отношения между сверхразумом и людьми примерно такие же, как между людьми и муравьями. ..... Насколько велик ваш личный страх, что ИИ в конечном итоге сочтёт нас муравьями и просто уничтожит?

.... мой сооснователь Илья Суцкевер однажды сказал, что надеется, что ИИ будет относиться к человечеству, или все ИИ будут относиться к человечеству подобно любящему родителю. И, учитывая, как вы задали этот вопрос, эта мысль пришла мне в голову. Думаю, это особенно красивое описание.



...Проблема в том, что электричество в Германии примерно в три раза дороже, чем в США, и в пять раз дороже, чем в Китае. Является ли Германия вообще привлекательным местом для OpenAI?



...Не считаете ли вы отказ от атомной энергетики полным безумием?

.... Лично я считаю, что ядерная энергетика, усовершенствованный ядерный синтез, весь комплекс подходов — один из самых перспективных подходов к энергетике, и миру следует развивать его активнее.



..... Президент Трамп проделал колоссальную работу по поддержке возможности строительства инфраструктуры в Соединённых Штатах, что было довольно сложно и крайне важно для таких компаний, как наша. Более благоприятный для бизнеса и технологий климат также стал позитивным изменением.



...Что вы думаете об идее позволить искусственному интеллекту управлять страной вместо президента США в будущем?

Не думаю, что люди захотят этого в ближайшее время. Однако я ожидаю, что президенты и лидеры по всему миру будут всё чаще использовать ИИ для принятия сложных решений. Но, думаю, мы все равно хотим, чтобы в какой-то момент это одобрил человек.



...многие немцы уже используют ChatGPT. Я изучил этот вопрос подробнее. Многие немцы даже получают от ChatGPT советы по отношениям. Вы когда-нибудь обращались к своему боту за помощью в решении проблем в отношениях?

Я использую его не так часто, как другие. Я пробовал, но нет, это не мой личный опыт использования. Очевидно, многие его используют именно для этого Не сказал бы, что отношение как к родителям очень уж приятная перспектива.

