Ходив на зустріч випускників до якихось дорослих тіток? 😅
мои все ок, сексуальные наверное потому что в юности были освещены светом моей благодати на встречах бываю редко, последний прихожу, первый ухожу когда пришел после долгого перерыва пригубил только чуть коньяк когда ушел, они на ту рюмку чуть не молились как на святой грааль так рассказывают
Я думаю, что во многих отношениях GPT5 уже умнее меня, по крайней мере, и, думаю, многих других. GPT5 способен на невероятные вещи, которые многим людям было бы сложно выполнить или которые они сочли бы очень впечатляющими. Но он также не способен на многое из того, что люди могли бы сделать легко. ........ Думаю, через пару лет ИИ станет вполне реально совершать, например, научные открытия, которые люди не способны совершить самостоятельно. Мне кажется, это начнёт напоминать о том, что мы могли бы по праву назвать сверхинтеллектом. ..... я бы точно сказал, что к концу этого десятилетия, то есть к 2030 году, если у нас не будет моделей, обладающих исключительными возможностями и способных делать то, чего мы сами не можем, я буду очень удивлён. ..... я легко могу представить себе мир, где 30–40 процентов задач, которые сегодня выполняются в экономике, в не столь отдалённом будущем будут выполняться ИИ.
Какое образование вы бы посоветовали получить своему сыну, чтобы через 30 лет его работу не заменил искусственный интеллект? Мета-навык учиться учиться, учиться адаптироваться, учиться быть устойчивым к многочисленным изменениям. Умение понимать, чего хотят люди, как создавать для них полезные продукты и услуги, как взаимодействовать с миром. ...
....известный исследователь ИИ Элиезер Юдковски утверждает, что отношения между сверхразумом и людьми примерно такие же, как между людьми и муравьями. ..... Насколько велик ваш личный страх, что ИИ в конечном итоге сочтёт нас муравьями и просто уничтожит? .... мой сооснователь Илья Суцкевер однажды сказал, что надеется, что ИИ будет относиться к человечеству, или все ИИ будут относиться к человечеству подобно любящему родителю. И, учитывая, как вы задали этот вопрос, эта мысль пришла мне в голову. Думаю, это особенно красивое описание.
...Проблема в том, что электричество в Германии примерно в три раза дороже, чем в США, и в пять раз дороже, чем в Китае. Является ли Германия вообще привлекательным местом для OpenAI?
...Не считаете ли вы отказ от атомной энергетики полным безумием? .... Лично я считаю, что ядерная энергетика, усовершенствованный ядерный синтез, весь комплекс подходов — один из самых перспективных подходов к энергетике, и миру следует развивать его активнее.
..... Президент Трамп проделал колоссальную работу по поддержке возможности строительства инфраструктуры в Соединённых Штатах, что было довольно сложно и крайне важно для таких компаний, как наша. Более благоприятный для бизнеса и технологий климат также стал позитивным изменением.
...Что вы думаете об идее позволить искусственному интеллекту управлять страной вместо президента США в будущем? Не думаю, что люди захотят этого в ближайшее время. Однако я ожидаю, что президенты и лидеры по всему миру будут всё чаще использовать ИИ для принятия сложных решений. Но, думаю, мы все равно хотим, чтобы в какой-то момент это одобрил человек.
...многие немцы уже используют ChatGPT. Я изучил этот вопрос подробнее. Многие немцы даже получают от ChatGPT советы по отношениям. Вы когда-нибудь обращались к своему боту за помощью в решении проблем в отношениях? Я использую его не так часто, как другие. Я пробовал, но нет, это не мой личный опыт использования. Очевидно, многие его используют именно для этого
Не сказал бы, что отношение как к родителям очень уж приятная перспектива. Оно бывает разное и даже при хорошем отношении часто: "Живите уж, чего уж там... Только не лезьте в мои дела, когда вас не просят". Помощь тоже не всегда оказывают.
У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ? Недавно провтыкал в персональном клауде промониторить сервис, за пару недель он мне накрутил оооочень кругленькую сумму. Я спокойно отнесся, за пару месяцнв собирался неспешно провести ревизию с поддержкой, но в итоге быть готовым к большому лоссю. И так без неврозов, согласно вышеприведенной поговорке. И чего-то рещил пересчитать долларовый кеш, а его бац и оказалось на пару тысяч больше чем я всегда думал. Причем вроде несколько месяцев назад пересчитывал и сомнения былии в +/- 500, но ни как не в 2000. Просто мистика какая-то
fox767676 Якось в банк притягнув пачку дол , в якій було 110 купюр. Неочікувано, але приємно. А втрати є завжди, нікуди від них не подітись. «Де пʼється , там ллється». Нема втрат у тих хто нічого не витрачає , завʼязавши собі всі бажання на вузлик і живе так, наче його колись чекає інше життя, яке він проживе якось інакше.
UA написав:Виталя що, даже на шизоидов и маниакально - депрессивных не класифицируешь?
для себя отмечаю есть у человека проблемы с пониманием обращенной речи, адаптацией и коммуникациями. В зависимости от их наличия меняется тип взаимоотношений. Если я вижу что человек не понимает обращенную речь, я и не буду пытаться ему что то объяснить. А от диагноза шизик не холодно ни жарко.