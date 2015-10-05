|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:53
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
історичні центри західних міст де дорога зроблена під кінну тягу і так й не перероблялась під питанням.
а булочку из макдональс курьерам на ослах доставлять? тогда надо всю цивилизацию отменять, запретить ДВС вернуть на улицы брычки, чё за избирательность против самокатов?
Banderlog написав:
Велосипедисти здебільшого більш дисципліновані.
потому что на них ездит поколение 60+. хотя у нас возле школы огромная велопарковка на 100 великов если не больше. Это везде так?
Самокати зараз закон не помічає. На рахунок автомобільного руху по історичних центрах то він обмежений. І якось на автомобілі ганяти міським парком мало кому вголову приходить як і бігати пішки посеред проїзжої частини.
Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
Banderlog
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:57
Banderlog написав:
Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.
Wirująświatła
- Повідомлень: 30694
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:13
Wirująświatła
Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников
Або розуміння чиновниками, що переробити місто фінансово (а інколи і технічно) неможливо. І виходять з того що є: хтось на дорозі зайвий
Hotab
- Повідомлень: 16490
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:20
Wirująświatła написав: UA написав:
Виталя що, даже на шизоидов и маниакально - депрессивных не класифицируешь?
для себя отмечаю есть у человека проблемы с пониманием обращенной речи, адаптацией и коммуникациями. В зависимости от их наличия меняется тип взаимоотношений. Если я вижу что человек не понимает обращенную речь, я и не буду пытаться ему что то объяснить.
А от диагноза шизик не холодно ни жарко.
Наверное дофига людей приходиться отметать?
Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.
UA
- Повідомлень: 9692
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2351 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:24
UA
Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.
«Бесконечно конструктивно» може сперечатись зовсім не обовʼязково «шиз» .
Це ти просто знаєш лише це слово.
Hotab
- Повідомлень: 16490
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:27
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.
По самокатам и великам - прокат нужно запретить. Большинство берущих на прокат просто ездить не умеют + за оплаченную минуту стремятся проехать как можно большее расстояние невзирая на дорожную обстановку.
И самокаты от 21+
UA
- Повідомлень: 9692
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2351 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:32
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.
як їх виділити посеред історичної частини? Вона спроектована з певною пропускною спроможністю. І заданою швидкістю руху. Хіба все зносити і будувати заново. Ви ж не дивуєтесь забороні заїзду фур в центри міст? Доріжки для велосипедистів можно виділити, але там де трафік не загружений.
Banderlog
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
