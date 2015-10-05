RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 14:58

  Hotab написав:
  UA написав:Тобто ти не згоден?

Ти пришли мені свій висновок з власним підписом , як пацієнта, а я в полі «ознайомлений», напишу, згоден чи ні. Може трохи послабимо тобі режим

В тобі декілька особистостей?
UA
 
Повідомлень: 9696
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:02

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Тобто ти не згоден?

Ти пришли мені свій висновок з власним підписом , як пацієнта, а я в полі «ознайомлений», напишу, згоден чи ні. Може трохи послабимо тобі режим

В тобі декілька особистостей?

Тебе не повинно це цікавити, спочатку навчись рахувати більше ніж «1» і «декілька».
Hotab
 
Повідомлень: 16500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:16

Бог тебе почув

  fox767676 написав:У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ?
Недавно провтыкал в персональном клауде промониторить сервис, за пару недель он мне накрутил оооочень кругленькую сумму. Я спокойно отнесся, за пару месяцнв собирался неспешно провести ревизию с поддержкой, но в итоге быть готовым к большому лоссю. И так без неврозов, согласно вышеприведенной поговорке.
И чего-то рещил пересчитать долларовый кеш, а его бац и оказалось на пару тысяч больше чем я всегда думал. Причем вроде несколько месяцев назад пересчитывал и сомнения былии в +/- 500, но ни как не в 2000.
Просто мистика какая-то

Бог тебе почув (Ізі кам, ізі ган)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40966
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:47

  Hotab написав:
  UA написав:В тобі декілька особистостей?

Тебе не повинно це цікавити, спочатку навчись рахувати більше ніж «1» і «декілька».

Симулянт!
Під Песікота косишь?
UA
 
Повідомлень: 9696
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:54

  Hotab написав:
  UA написав:Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.


Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.


В психіатрічній лікарні, хто перший вдягнув халат - той і врач )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12186
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:57

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Хотаб, перед ВЛК тренуєшся?
Немає в тебе шизи. Здоров.


Дожились , пацієнти вже роблять медичні висновки.


В психіатрічній лікарні, хто перший вдягнув халат - той і врач )

УА досі по Хорватії ходить в костюмі радянського мєнта , і палкою махає , ніяк не вийде з образа.
Hotab
 
Повідомлень: 16500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:24

Re: Психологія та саморозвиток

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36645
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 8246 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
