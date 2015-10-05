fox767676 написав:У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ? Недавно провтыкал в персональном клауде промониторить сервис, за пару недель он мне накрутил оооочень кругленькую сумму. Я спокойно отнесся, за пару месяцнв собирался неспешно провести ревизию с поддержкой, но в итоге быть готовым к большому лоссю. И так без неврозов, согласно вышеприведенной поговорке. И чего-то рещил пересчитать долларовый кеш, а его бац и оказалось на пару тысяч больше чем я всегда думал. Причем вроде несколько месяцев назад пересчитывал и сомнения былии в +/- 500, но ни как не в 2000. Просто мистика какая-то
Hotab написав:досі по Хорватії ходить в костюмі радянського мєнта , і палкою махає , ніяк не вийде з образа.
Років 25 тому не близько знав одну людину, яка все життя несла службу в тоді ще ДАІ, взлетів не високо - капітан/командир роти (не кабінетний). За вислугою років вийшов на пенсію і переїхав в іншу область. Мав комплект(и) форми працівника, нагрудний знак старого зразка, жезл і таке інше. Виїзжав десь у район на цивільному авто (що в часи до Пріусів було не рідкістю) і трохи рвав людішек, збирав грошенята-хабарі. Не знаю, як довго це продовжувалося, але розповідали, що коли цього тимурівця взяли за хобот, включив дурня і розповідав, що безкорисно здійснював нагляд за безпекою дорожнього руху та проводив роз"яснювальну роботу з населенням - розіграв трохи божевільного. Телефонували по старому місцю несення служби, уточнювали, чи був такий ветеран у них в штаті раніше. Начебто навіть не покарали його
