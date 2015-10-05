Ошибки в мышлении – неправильные (ошибочные) способы оценки, анализа, синтеза действительности. Эти ошибки мешают объективно оценивать реальность, делать выводы и приводят к негативным эмоциям, ошибочным действиям, мешают жить.



Долженствования. Оценивание действительности в стиле «Я, другие, ситуация, мир должны…». Психологически «должно» = «не может быть иначе», поэтому когда человек мыслит в таком стиле, он учитывает только один вариант событий. А так как мир вероятностен (многовариантен), то не учитывая другие варианты, человек не может на них адекватно реагировать. Это приводит к негативным эмоциям, неправильным действиям, к напряжению и проблемам в жизни. Ярлыки долженствований: «должен, надо, обязан, необходимо и т.д.» Примером долженствования в употреблении может быть: «если мне плохо, я должен употребить», следствием чего является неизбежное употребление. Пример долженствования, мешающего выздоровлению: «У меня должно получиться бросить и так!» Примером долженствования в трезвости может быть: «люди не должны вести себя неправильно», следствием чего является злость и конфликты. Здоровой альтернативой долженствований является мышление в стиле возможностей: «Я, другие, ситуация, мир могут (имеют право)…». В таком мышлении учитываются альтернативные варианты и, как следствие, человек может адекватно реагировать на события, которые идут не так, как ему хочется. «Мне плохо, но при этом я могу и не употреблять, а решить проблемы как-то иначе». «Другие люди имеют право вести себя неправильно, а я могу на это реагировать адекватно или вообще не реагировать»



Ужастификация. Мышление в стиле «Это ужасно…» приводит к завышенной оценке событий и, как следствие, психологическому напряжению и неправильным действиям. При таком мышлении у человека есть только две градации для оценки: очень плохо (ужасно) или нормально, и нет промежуточных делений. Ярлыки ужастификации: «очень плохо, хреново, невыносимо, слишком тяжело и т.д.» Пример ужастификации в употреблении: «Состояние без употребления ужасно, я не смогу его вынести …», следствием чего является продолжение употребления. Пример ужастификации, мешающей выздоровлению: «Выздоровление слишком тяжело (ужасно), я не смогу с ним справиться». Пример ужастификации в трезвости: «То, что произошло просто ужасно!», следствием чего является напряженное эмоциональное состояние. Здоровой альтернативой ужастификации является адекватная шкалированая оценка тяжести события, где присутствуют не только две оценки «ужасно-нормально», а и средние значения. «Состояние без употребления сложно, но переносимо». «То, что произошло плохо, но не смертельно».



Сверхобобщения. Когда человек по части ситуации (проблемы, человека и т.д.) делает вывод, что и вся ситуация (проблема, человек и т.д.) обязательно такая, это называется сверхобобщением. Примеры сверхобобщения: если человек поступил плохо, он вообще плохой (по одному поступку делается вывод обо всем человеке), если утро плохое, весь день будет плохим (по части дня вывод обо всем дне), у человека грязные ботинки – значит он неряха (по части одежды в какой-то момент времени делается вывод о черте характера). Пример сверхобобщения в употреблении: «У меня один раз получилось употребить контролировано, значит, я смогу контролировано употреблять». Примеры сверхобобщений, мешающих выздоровлению: «У меня не получается (какая-то) активность выздоровления – значит я плохо выздоравливаю», «Я сорвался – значит у меня не получится выздороветь». Трезвой альтернативой свехобобщению является системное мышление, когда по части ситуации делается вывод только по этой части (не переносится на остальную ситуацию), а обо всей ситуации вывод делается только проанализировав все (или как можно больше) ее части. «Если человек поступил плохо, это не означает ничего больше, чем то, что он в этой ситуации поступил плохо (не обязательно, что он вообще плохой). Какой он в общем, можно судить только узнав его поближе, узнав как он поступает в разных ситуациях». «Если утро плохое, это только означает, что плохое только утро. День может быть и другим».



Черно-белое мышление. Мышление, при котором человек видит только черное, или только белое, и не может увидеть промежуточные тона. Следствиями такого мышления являются либо состояния отчаяния, депрессии, когда не видно ничего хорошего, либо наоборот, эйфории, когда игнорируются и не решаются проблемы. Ярлыками такого мышления являются «все», «ничего», «только»: «В трезвости нет ничего хорошего!», «Я употребляю, и у меня все хорошо!». Пример черно-белого мышления, мешающего выздоровлению: «У меня ничего не получается в выздоровлении!», «Только (программа, консультант, группа, высшая сила и т.д.) может мне помочь!», «Мне ничего не сможет помочь!», «У меня уже все хорошо!». Примеры черно-белого мышления в трезвости: «Все плохо!», «Ничего хорошего!», «Все хорошо!», «Ничего плохого!». Зрелая же личность может видеть в любой ситуации как хорошие, так и плохие стороны, находя баланс между ними: «Что-то плохо, но что-то хорошо!»



Негативизм. Склонность замечать только негативные исходы событий. Ярлыками такого мышления является преобладание «не…», «нет…». «У меня не получится!», «Это не выйдет!». Такое мышление приводит к прекращению поиска решений, апатии, бездействию. Примеры негативизма в употреблении: «У меня не получится получаться радость без употребления!», «Я не смогу завязать!». Примеры негативизма в выздоровлении: «У меня не получится выздоравливать!». «Я не понимаю материал!». Альтернативой негативному мышлению является позитивное мышление, направленное на решение проблемы, на поиск выхода, где проблема переформулируется в цель: «Мне следует, желательно…». «Мне следует найти выход!», «Чтобы завязать, мне желательно научится получать радость от трезвой жизни!», «Мне следует учиться выздоравливать!», «Мне лучше спросить у кого-то, что я не понимаю!»



Сверхатрибуция (приписывание причин). Ошибкой этого мышления является то, что человек по какому-то внешнему признаку сразу делает вывод о причине «Он поступил так, потому что…». «Если человек на меня накричал, он ко мне плохо относится!». Примеры сверхатрибуции в употреблении: «Я не могу бросить, потому что я слабовольный!», «Я употребляю, значит, я конченный!». Примеры сверхатрибуции, мешающей выздоровлению: «Я трезв уже месяц, значит я уже выздоровел!», «У меня нет тяги и мыслей об употреблении, значит у меня все нормально». Человек со зрелым мышлением не делает умозаключения о причине на основании одного поступка, а если ему необходимо знать причину, он ее выясняет. «Я не знаю на самом деле, почему человек так поступил». «Тому, что человек на меня накричал, может быть множество объяснений!» «То что у меня нет тяги к употреблению и мыслей о нем, еще ничего не означает!»



Правило «ООО»



В практике для работы с мышлением помогает правило «Осознанность, Ответственность, Оценка». Осознанность – следует остановиться и осознать свое мышление. Ответственность – взять ответственность за свое мышление на себя «Меня никто не заставляет так думать, все мои автоматические мысли являются просто следствием привычек думать подобным способом в подобных ситуациях». Оценка – оценить пользу и вред подобного мышления в данной конкретной ситуации, ошибочность этого мышления, и какое мышление будет наиболее здравым и полезным в данной конкретной ситуации.