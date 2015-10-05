Wirująświatła написав:

Banderlog написав: По обочині припарковані автомобілі

во всем мире убирают из центра авто пересаживая водителей на вело и общественный транспорт. У вас крен в сторону авто, типа припаркованные гудящие дымящие 20 летние bляxu украшают исторический центр. А самокаты зло. Потому что они вам не нравятся. Про ошибки мышления - выше. Запрещаем значит запрещаем всё.С низкой культурой вождения надо бороться в школе. Там же учить ездить на самокатах. Не обязательно выделять на каждой улице для самоката дорожку, одна улица может быть для авто, другая для великов и самокатов, третья пешеходная.Эти проблемы так или иначе придется решать. Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает.запреты это костыль полумера и отсрочка решения.