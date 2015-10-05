RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:16

  Banderlog написав:Старий фонд має купу обмежень і ганяння там на велосипедах та самокатах одне з них. Не будували кляті австріяки місто з задумкою на моноколесо.
поскольку ни по Черновцам ни по Львову на самокатах не гонял по сути возразить нечего. По Киеву я выбираю маршруты с широкими тротуарами без горок и спусков. По Андреевскому ехал один раз - не понравилось. Если какому курьеру по работе там надо ездить я ему сочувствую. Вчера зсушнику на костылях из форы в госпиталь вёз огромный пакет продуктов. Если запретят будут возить таксисты.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:50

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Старий фонд має купу обмежень і ганяння там на велосипедах та самокатах одне з них. Не будували кляті австріяки місто з задумкою на моноколесо.
поскольку ни по Черновцам ни по Львову на самокатах не гонял по сути возразить нечего. По Киеву я выбираю маршруты с широкими тротуарами без горок и спусков. По Андреевскому ехал один раз - не понравилось.
ну от схоже ми дійшли до взаємопорозуміння. андріївський узвіз в старі чернівці б вписався) при чому в києві іще широко.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:52

  Hotab написав:Banderlog
Ти поставив на червоне, а він на чорне

Ми проігнорили існування одне одного. Неудобненько получилось
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:08

  Banderlog написав:при чому в києві іще широко.

И по этой причине Киев уже довели до состояния, когда на машине можно ездить сколько угодно, но остановиться нигде нельзя.
Город теперь вообще не приспособлен для жизни.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:38

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Він звісно мав би впевнюватися, що відкривати двері безпечно, але і ви, як учасник дорожнього руху, мали б дотримуватися безпечного інтервалу,
кроме меня как ни странно есть ещё участники движения, ехать по центру полосы - создавать им неудобства, потом начинают нервно сигналить, особенно если дорога узкая и большой встречный траффик.

Лучше пусть неадекват нервно сигналит, чем зажмет Вас между собой и припаркованной машиной. Бывают ситуации, когда соображения безопасности требуют похерить вежливость.

И да, исполнение законов бывает сопряжено с некоторыми неудобствами. Это не повод от него отказываться. Особенно это актуально, когда речь идёт о правилах безопасности.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:23

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:По обочині припарковані автомобілі
во всем мире убирают из центра авто пересаживая водителей на вело и общественный транспорт.
......
запреты это костыль полумера и отсрочка решения.

Написал человек, тут же ставящий в пример запрет авто в центре городов. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:29

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Считаю нужны ограничения по возрасту и наличие прав категории А1.

Отсутствие ограничения по возрасту компенсируется необходимостью иметь банковскую карту для оплаты проката. Совсем детей я на прокатных не видел.
С необходимостью наличия прав согласен. Более того, Я считаю необходимым введение прав категории П для пешеходов, они такое творят...

Поинтересовался у внука - для самокатов с макс. скоростью больше 30км/час в Германии требуются какие-то права. Какие точно, не знает - у него самокат до 20 км/час.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:32

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Я просто указал на корень проблемы "мне не надо значит никому не надо".

У этой проблемы есть и оборотная сторона: "Если я чего-то хочу, мне должны это обеспечить, даже ценой ущемления всех остальных".
И да, именно "хочу". Потребности инвалидов под эту категорию не попадают.
Что же касается пешеходов, необходимо обеспечить не только достаточный объем знаний ПДД, но и иметь механизм принуждения к их исполнению. Пешеходные права должны поспособствовать созданию такого механизма.
Вышивать РНОКПП на спине пока не предлагаю 😁

Механизм принуждения в принципе существует - есть штрафы и для пешеходов. Меня когда-то один раз в жизни оштрафовали. Не помню, где - в Киеве, кажется.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:40

  Banderlog написав:.........
Нема місця для розділення потоків по старим вулицям.
.....

Часто и по не очень старым тоже.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:47

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Я просто указал на корень проблемы "мне не надо значит никому не надо".

У этой проблемы есть и оборотная сторона: "Если я чего-то хочу, мне должны это обеспечить, даже ценой ущемления всех остальных".
И да, именно "хочу". Потребности инвалидов под эту категорию не попадают.
Что же касается пешеходов, необходимо обеспечить не только достаточный объем знаний ПДД, но и иметь механизм принуждения к их исполнению. Пешеходные права должны поспособствовать созданию такого механизма.
Вышивать РНОКПП на спине пока не предлагаю

Механизм принуждения в принципе существует - есть штрафы и для пешеходов. Меня когда-то один раз в жизни оштрафовали. Не помню, где - в Киеве, кажется.
О, то є прецеденти. Бо штрафи є, але не чув про їх застосування
Faceless
