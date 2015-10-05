|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:52
Faceless
Колись в Одесі біля вокзалу в 1998 році (я лейтенантом приїхав в штаб авіа корпусу на розподілення в в/ч ) обілечували перехожих в недозволеному місці . Але то дійсно був нонсенс. Можливо на карман працювали
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:07
Вправа «Бінго». Кожному учаснику дається аркуш паперу. Його
необхідно скласти вертикально навпіл, а потім лише руками, без ножниць
«вирізати» фігурку «Бінго» - силует людини. Після цього кожен учасник
пише на «Бінго» свою мрію, захоплення, улюблену музику, страву та бажане
місце відпочинку.
На наступному етапі учасники встають із свої місць і, підходячи один
до одного, мають знайти і записати на своїх «Бінго» імена тих, з ким у них
однакові одна або кілька позицій. Після цього учасники повертаються у
коло. Психолог ставить питання:
• Чи є такі учасники, у яких однаковими є всі позиції?
• У кого збіглася одна позиція?
• У кого збіглися декілька позицій?
• Чи є учасники, у яких усі позиції різні?
• Про що ми можемо сказати аналізуючи цю вправу?
• Що допомагає людям пізнавати одне одного?
Вправа «Мої проблеми». Записати по 4-5 пунктів (проблеми) у кожній
із трьох рубрик:
а) у минулому,
б) тепер,
в) ті, які очікуються у майбутньому.
Які записи дались найлегше? У якому часовому просторі проблеми
були найбільш масштабні?
Обговорення питання «Я як причина власних проблем»
(самозапрограмовані проблеми). Які шляхи її подолання?
Ритуал завершення заняття «Подарунки». Кожен підліток придумує
подарунок, який він хотів би подарувати учаснику, що сидить поруч.
Головна умова полягає у тому, що подарунок повинен якомога більше
підходити даній особистості, доставляти йому радість. Розповідаючи про свій
подарунок, кожен пояснює, чому саме цей подарунок було обрано. Учасник,
якому «подарували» подарунок, висловлює свою думку, чи дійсно він радий
такому «подарунку» .
Вправа «День народження». Із числа учасників обирається
«іменинник». Всі діти мімікою, жестами дарять йому «подарунки»,
висловлюють найкращі побажання. Потім самому «імениннику»
пропонується згадати чи не образив він когось, подумати, як це виправити.
Діти доповнюють побажання, пов’язані з виправленням недоліків, які сам
«іменинник» на назвав, а, можливо, не бачить в собі. Після чого учасникам
групи пропонується пофантазувати і придумати майбутнє «імениннику».
Вправа сприяє згуртуванню групи, дає дітям можливість висловити образи,
зняти розчарування.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 29 вер, 2025 18:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:08
ЛАД написав:
Механизм принуждения в принципе существует - есть штрафы и для пешеходов. Меня когда-то один раз в жизни оштрафовали. Не помню, где - в Киеве, кажется.
На рубль? 😁
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:37
Сибарит написав: ЛАД написав:
Механизм принуждения в принципе существует - есть штрафы и для пешеходов. Меня когда-то один раз в жизни оштрафовали. Не помню, где - в Киеве, кажется.
На рубль? 😁
Уже не помню.
Очень давно было. Немного, но точно подороже. Может, на 3?
Но тогда и для водителей штрафы были поменьше.
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:15
Мене б напрягало, що чогось треба ділитися з чужими людьми купою персональної інформації про себе в рамках якихось "ігор", це і про мрії і про захоплення і про проблеми.
І це, як це "вирізати силует" без ножиць? Пообривати?
Faceless написав:
Мене б напрягало, що чогось треба ділитися з чужими людьми купою персональної інформації про себе в рамках якихось "ігор", це і про мрії і про захоплення і про проблеми.
групповая терапия только так и работает. Из всех она наиболее эффективная. Персональная информация не нужна, там больше про ощущения. Конечно ощущения надо привязывать к какой то проблеме. На счёт ножниц я прикола тоже не понял, каждый волен сам решать как и из чего ему делать фигурку. Суть упражнения не в этом.
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Мене б напрягало, що чогось треба ділитися з чужими людьми купою персональної інформації про себе в рамках якихось "ігор", це і про мрії і про захоплення і про проблеми.
групповая терапия только так и работает. Из всех она наиболее эффективная. Персональная информация не нужна, там больше про ощущения. Конечно ощущения надо привязывать к какой то проблеме. На счёт ножниц я прикола тоже не понял, каждый волен сам решать как и из чего ему делать фигурку. Суть упражнения не в этом.
Так в яких випадках таку терапію застосовують?
Faceless написав:
Так в яких випадках таку терапію застосовують?
Групповая терапия — метод, при котором группа людей работает вместе с эмоциональными, поведенческими и когнитивными сложностями, он подразумевает разные формы выражения:
— тренинги — люди за несколько часов или дней решают одну проблему, учатся новому поведению (вырабатывают новые навыки),
— группы поддержки — могут длиться годами, встречи могут вести как психологи, так и равные консультанты — люди с соответствующим для группы опытом, который равные консультанты смогли прожить и проработать,
— групповая психотерапия — люди встречаются с психологом и вместе детально работают над определенной проблемой на протяжении длительного периода.
Терапевтический эффект исцеления в групповой терапии достигается, в отличии от индивидуальной работы с психологом, не через общение с одним человеком, а через взаимодействия сразу с несколькими людьми, ведь здесь каждый член группы влияет друг на друга. Формат группы предполагает создание специального безопасного поддерживающего пространства.
Если в индивидуальной терапии человек вместе с психологом определяет персональную траекторию работы, то групповая терапия особенно хороша, чтобы понять, как человек функционирует в обществе. В группе люди со временем расслабляются и начинают вести себя как в обычной жизни. Именно поэтому групповая терапия — хороший вариант для тех, кому хочется осознать какие-то свои сложности в поведении или в общении с другими людьми. Ведь в групповой работе обратную связь дает не только психолог, но и каждый член группы.
Основные правила работы в группе:
Правило «Я-сообщение» — участники группы договариваются, что во время работы каждый участник говорит только о себе, без обвинения других. Например, «Я не согласен/не понимаю» вместо «Все нормальные родители считают, что…».
Правило добровольности — участники группы находятся здесь добровольно и никто не может принудить их к каким-либо действиям.
Правило безопасности — во время занятий недопустимы никакие виды насилия (ни физическое, ни психологическое и тд). Это правило особенно актуально в подростковых группах, где детям зачастую сложно контролировать свое поведение. Бывает, подросток может оскорбительно высказаться в отношении другого, оправдывая свое действие шуткой. Здесь важно остановиться и объяснить группе, почему такое общение не допустимо, какие чувства это вызывает и как можно выражать свой гнев/недовольство/обиду приемлемыми способами.
Правило конфиденциальности — все, что участники говорят в группе, не может выйти за ее пределы. Личные истории не должны быть рассказаны потом общим знакомым.
Правило «Стоп» — если участнику не комфортно или сложно что-либо обсуждать или делать, он имеет право отказаться от этого.
правил по памяти больше, лень искать остальные. Суть терапии - атмосфера принятия. Адекватная группа принимает каждого участника таким каким он есть и оказывает ему моральную/эмоциональную поддержку. Если удаётся создать такую атмосферу, эффективность терапии зашкаливает.
‼️Коррупция на 230 млн грн за счёт сирот: крупнейший украинский детский дом «Солнышко» из Запорожья получал миллионы без детей, — NGLmedia.
💁После начала полномасштабного вторжения всех воспитанников вывезли во Львовскую область, но сотрудники остались в Запорожье и более трёх лет продолжали получать зарплаты и премии. Государство потратило на содержание пустого учреждения свыше 230 млн грн, из которых почти 212 млн пошли на оплату труда персонала и премии.
💁Руководство учреждения и Запорожской ОВА оправдываются тем, что хотели «сохранить кадры» на случай возвращения детей.
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино
