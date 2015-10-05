|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Вів 30 вер, 2025 18:02
Wirująświatła написав:
.......
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино
Хорошая опечатка.
6
Додано: Вів 30 вер, 2025 18:29
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
.......
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино
Хорошая опечатка.
Тут https://tsn.ua/politika/koruptsiia-na-s ... 22230.html
теж опечатка?
Чи Ви про коментар до події від журналіста?
Додано: Сер 01 жов, 2025 01:05
alibob написав: ЛАД написав:
-----------------------------Wirująświatła
.......
‼️Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы вернуть незаконно выведенные средства и наказать вино
-----------------------------
Хорошая опечатка.
Тут https://tsn.ua/politika/koruptsiia-na-s ... 22230.html
теж опечатка?
Чи Ви про коментар до події від журналіста?
Я об этом.
Чьи это слова - из статьи или из комментария журналиста, понятия не имею. По вашей ссылке таких слов нет. Да и остальных формулировок тоже.
