Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17

Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:03

урок физкультуры

Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:32

  Wirująświatła написав:

Географ глобус ще не пропив. Але на шляху до.
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:17

  ЛАД написав:Ваше мнение?

Похоже на очередную попытку изменения формы в надежде, что это изменит содержание.
А пузо и борода все равно на месте 😁
Сибарит
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 09:13

как было бы хорошо, если бы соседняя страна была заселена макаками.
Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 10:19

  Wirująświatła написав:как было бы хорошо, если бы соседняя страна была заселена макаками.

Фільм «планета обізян» це не підтверджує 😅
Хоча якщо саме «макаками»))
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 11:04

  Wirująświatła написав:как было бы хорошо, если бы соседняя страна была заселена макаками.

Краще дельфінами, кефалью та бичками.
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:39

Вихідні…

Долярек був настільки неслухняний в ліжку, що киця-вчителька в кінці казала «завтра щоб з татом прийшов»
4
4
3
