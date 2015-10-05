Географ глобус ще не пропив. Але на шляху до.
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:03
урок физкультуры
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:17
Додано: Суб 04 жов, 2025 10:19
Додано: Суб 04 жов, 2025 11:04
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:39
Вихідні…
Долярек був настільки неслухняний в ліжку, що киця-вчителька в кінці казала «завтра щоб з татом прийшов»
Додано: Суб 04 жов, 2025 17:31
Вы слишком глубоко копаете.
Об изменении содержания я даже не думал. Я больше о том, о чём написал Faceless.
Жаль, мало отзывов.
Мне кажется, что это всё же ведёт к снижению авторитета учителя (и так невысокому).
Пан Андрей быстро превратится просто в Андрея. А когда учитель такой же, то к нему можно и не особо прислушиваться. Так же, как к товарищу - он такой же, знает столько же, его можно слушать, а можно и нет. То самое "панібратство", о котором написал Faceless.
Faceless, понятно, что к "радяншине" обращение по имени-отчеству никакого отношения не имеет, но у нас же сейчас, когда хотят что-то обругать, то сразу вспоминают "совок".
Надо поинтересоваться, как на Западе.
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:32
