Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.
Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі. Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
-легкі гантелі і віджимання від полу (навіть 5 сетів по 20 повторів)-це менше 120 ккал
навантаження мають бути тривалі від 1г 20хв -морозиво (взагалі не вживаю декілька років, бо там багато шкідливих речовин (В составе мороженого могут быть вредные компоненты, такие как растительные жиры (вместо молочных) и избыток сахара, а также искусственные красители, ароматизаторы и стабилизаторы)
відмовтесь від молока вранці, або 2 рази на тиждень
-самий діючий спосіб скинути вагу-це голодування від 5 днів (гарантовано втратите 6кг, навіть нічого не роблячи, організм все зробить сам) -перший день вживаєте порцію проносного, і далі кожного дня п'єте чай без цукру до 2,5л на день (а краще відвар шипшини, 100гр на 2,5л), шипшина провокує жовчний міхур на визволення жовчі (не має застою жовчі-як при голодування на чистій воді)
після того як закінчите голодування не намагайтесь компенсувати втрачене, вживайте їжу як завжди (може 80% від вашої норми) гарне рішення втримати вагу це не вживати після 1730, тобто розклад такий: 0800-1230-1730 (3 харчування на день, останнє мінімальне, а ходите не до, а після "вечері")