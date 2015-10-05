Додано: Пон 06 жов, 2025 17:52

Hotab написав: rjkz

Ходите по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-… смарт-часы ж есть? Или на дорожку , если некуда так ходить

Я счас маслаю гребной тренажер по 45минут - 1 час.

Бег по 15-20 минут не дает эффекта. Или бежите час, или ходите 2))

Или гребите час))

Мне счас тоже надо все время что-то делать, чтобы удерживать 94-95 кг приросте 182

Их мало кто у меня видит, но они есть))

А хотел бы вообще под 90 уйти



Вам надо делать то , что не хочется.

Спасибо.Да, бегаю не много. Хожу не 2 часа подряд, это всего в среднем за день.Получаются нарезки по 15-20-30 минут. Просто их довольно много получается.Но ходил и бОльшими отрезками - минут по 40-60. Эффект нулевой.Единственное что давало хоть какой-то эффект - не ужинал.Но тогда ночью не мог спать от чувства голода.Приходилось хоть чашку молока выпить. И порой мелатонин принять чтобы заснуть.Бегать долго с моим коленом и весом - рисковано, нагрузка на сустав приличная и динамичная. Пробовал, потом несколько месяцев оно мне аукалось.Смотрел видосы докторов, говорят, что с возрастом (а он то у меня "предпенсионный" (с)) падает выработка веществ, которые эффективно сжигают жир.Играть в баскетбол часто не получается, да и тоже бывало от прыжков колено шалило.Еще раз спасибо.