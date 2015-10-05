RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:41

ЛАД

Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.

Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі.
Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:47

rjkz вага 228 паундс, це 102кг

питання : який у вас вік і ріст?

-легкі гантелі і віджимання від полу (навіть 5 сетів по 20 повторів)-це менше 120 ккал

навантаження мають бути тривалі від 1г 20хв
-морозиво (взагалі не вживаю декілька років, бо там багато шкідливих речовин
(В составе мороженого могут быть вредные компоненты, такие как растительные жиры (вместо молочных) и избыток сахара, а также искусственные красители, ароматизаторы и стабилизаторы)

відмовтесь від молока вранці, або 2 рази на тиждень

-самий діючий спосіб скинути вагу-це голодування від 5 днів (гарантовано втратите 6кг, навіть нічого не роблячи, організм все зробить сам)
-перший день вживаєте порцію проносного, і далі кожного дня п'єте чай без цукру до 2,5л на день (а краще відвар шипшини, 100гр на 2,5л), шипшина провокує жовчний міхур на визволення жовчі (не має застою жовчі-як при голодування на чистій воді)

після того як закінчите голодування не намагайтесь компенсувати втрачене, вживайте їжу як завжди (може 80% від вашої норми)
гарне рішення втримати вагу це не вживати після 1730, тобто розклад такий: 0800-1230-1730 (3 харчування на день, останнє мінімальне, а ходите не до, а після "вечері")

і далі не яких чайочків з тортиками після 2100
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:29

Re: Психологія та саморозвиток

  rjkz написав:вес сейчас вернулся к 227 паундам.

103 кг, а ріст? 195 см?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:51

1к квартира в обл. центрі

  Успіх написав:"Україні діти не потрібні!"
Або - "влада НЕ сприяє народжуваності дітей!"

Можемо побалакати на цю тему.
Є заперечення цього?
Бо фактів вищесказаного - є багато!


п.с.
Флай, наче ти писав(чи будівельник), скільки треба грошей, щоб виростити/виховати дитину з 0 до 18р?
Нагадай ще раз ту цифру😁

...і то, навіть, не з нуля треба рахувати, а можна рахувати вже з -9, чи -7місяців😁

1к квартира в обл. центрі
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post.html
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:08

  flyman написав:
  rjkz написав:вес сейчас вернулся к 227 паундам.

103 кг, а ріст? 195 см?

Тихо
Працюють дієтологи на 123 дол
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:28

То чи потрібні діти(народжуваність їх) в Україні/для України

  flyman написав:
  Успіх написав:"Україні діти не потрібні!"
Або - "влада НЕ сприяє народжуваності дітей!"

Можемо побалакати на цю тему.
Є заперечення цього?
Бо фактів вищесказаного - є багато!


п.с.
Флай, наче ти писав(чи будівельник), скільки треба грошей, щоб виростити/виховати дитину з 0 до 18р?
Нагадай ще раз ту цифру😁

...і то, навіть, не з нуля треба рахувати, а можна рахувати вже з -9, чи -7місяців😁

1к квартира в обл. центрі
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post.html


"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).

За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.

Если вместо трат на ребенка откладывать каждый месяц эквивалентную сумму, то можно насобирать на однокомнатную квартиру в обласном центре.

Реально может получится немного меньше, без ограниченя в сторону роста, зависит от имеющихся детей, локации, предпочтений."

І це☝️ ще по дууууууже скромним підрахункам!!!
А так, то цю суму спокійно можна множити на х2(якщо добавити гуртки, збирання на "штори", фрукти, цукерки/морозива і т.п.)


І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?

Я тут бачу, що держава НЕ хоче дітей, або лише хоче перекласти майже всі витрати на одного з батьків!(при розлученні/якщо сім'я розлучається)
"Половину царства"(яке переважно заробив чоловік) на жінку з дитиною :mrgreen: (#скуялі???) :mrgreen:


Тож:
1. Де сприяння держави, щоб більше(чи хоч взагалі) народжували?
2. Навіть, якщо сім'я розпалась, і тут все одно держава не хоче брати на себе фінансування(нормальне!!!), а перекидає весь тягар далі на вже розведених батьків 🤦🏻


Як так?© :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:36

Re: Психологія та саморозвиток

Навіть, якщо сім'я розпалась, і тут все одно держава не хоче брати на себе фінансування(нормальне!!!), а перекидає весь тягар далі на вже розведених батьків 🤦🏻


Що значить «перекидає»?
Дитина раптом перестала бути твоєю, а стала державною, коли ти покинеш дружину? Може мені треба фінансувати твоїх дітей, коли ти вирішиш, що тобі «118-кг пишка» смачніша, ніж дружина?)

І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави?

Якої ще «держави»? Ти хочеш цукерок своїм дітям за кошти платника податків? А пивка тобі не купити, за те що ти гарно писюном двічі в житті попрацював? :oops:
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:50

Re: Психологія непотрібності дітей

Так і знав, що швидше причепляться до розлученої сім'ї))

А до нормальної?

Де сприяння держави в народжуваності???
В піднятті демографії?


То ясна річ, що будуть заводити по 2 кота, чи по 2 собаки, а не хоча б 1 дитину!
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:52

  Hotab написав:rjkz
Ходите по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-… смарт-часы ж есть? Или на дорожку , если некуда так ходить
Я счас маслаю гребной тренажер по 45минут - 1 час.
Бег по 15-20 минут не дает эффекта. Или бежите час, или ходите 2))
Или гребите час))
Мне счас тоже надо все время что-то делать, чтобы удерживать 94-95 кг приросте 182
Их мало кто у меня видит, но они есть))
А хотел бы вообще под 90 уйти

Вам надо делать то , что не хочется.
Скорее всего вы занимаетесь комфортно сжигая легкодоступную энергию печени, не мучая свои жировые залежи . А надо. С тяжелой одышкой)


Спасибо.
Да, бегаю не много. Хожу не 2 часа подряд, это всего в среднем за день.
Получаются нарезки по 15-20-30 минут. Просто их довольно много получается.

Но ходил и бОльшими отрезками - минут по 40-60. Эффект нулевой.
Единственное что давало хоть какой-то эффект - не ужинал.
Но тогда ночью не мог спать от чувства голода.
Приходилось хоть чашку молока выпить. И порой мелатонин принять чтобы заснуть.
Бегать долго с моим коленом и весом - рисковано, нагрузка на сустав приличная и динамичная. Пробовал, потом несколько месяцев оно мне аукалось.
Смотрел видосы докторов, говорят, что с возрастом (а он то у меня "предпенсионный" (с) :lol: ) падает выработка веществ, которые эффективно сжигают жир.
Играть в баскетбол часто не получается, да и тоже бывало от прыжков колено шалило.
Еще раз спасибо.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:54

Успіх


А до нормальної?

І в нормальній твоїй сімʼі діти твої , а не мої)
Купуй їм цукерки))
Якщо я почну купувати, то дружині може більше сподобатись))
