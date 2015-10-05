|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:58
Hotab написав:
Ти хочеш цукерок своїм дітям
Не цукерок!
А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!
- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Успіх
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:02
Успіх
безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Що воно таке оце «безкоштовне»??
Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .
Так а хто повинен утримувати твоїх
дітей? Може я? Може Флайман? Він і своїх не хоче, Акурт каже Флайман дружині на дітей геть не допомагав після розлучення.
В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:11
Hotab написав:
як тебе поміняють
Хто з форумчан мене поміняв?
Хто конкретно?
"Ім'я, сестра, ім'я?!"©
п.с.
Ще раз просте/коротке питання:
Де/як саме держава сприяє
, щоб більше народжували дітей?
Успіх
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:16
Успіх
Хто з форумчан мене поміняв?
Хто конкретно?
"Ім'я, сестра, ім'я?!"©
До чого тут «форумчан»??
Форумчан якби і цілеспрямовано йшов на твоє місце, то вірогідність саме тебе міняти хрін цілих, нуль десятих.
Тебе поміняв «хтось» з платників податків, який тебе годував сарделями до цього . А ти його гарно годуєш? Так само як і з базару, по пару тисяч грн в місяць податків? Чи і тото нема?
Але ж ти кричав «гегеге, платники ви податків срані! Пофіг на ваші десятки тисяч в місяць! Я за вас їх платитиму!» Платиш?
Де/як саме держава сприяє, щоб більше народжували дітей?
Я можу тобі презерватив проколоти. Буде вклад держави .
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:24
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:32
Успіх написав:
І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?
Тобі зараз такий священний борг нетойвос нарахує, що і до пенсії відсвічуванням в теплік не розрахуєшся.
flyman
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:34
Ну то так і запишем, Флайман , як платник податків, готовий оплатити дітям Успіха басейн.
Долярек, вийшли йому в особисті номер карти, він поповнить «на басейн». 😅😅
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:35
Faceless написав:
ЛАД написав:rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.
Якраз то теж скоріше жарт.
Просто взяти й уполовинити порції їжі не працює і не дає стабільного результату. А причини для зайвої ваги при нормальній активності і харчуванні треба шукати з ендокринологом в аналізах, а не знущатися над організмом
Я написал на собственном опыте.
И без всякого знущання над організмом.
И для здорового человека. Конечно, если есть нарушения в эндокринологии, то это другой разговор.
ЛАД
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:36
Успіх написав: Hotab написав:
Ти хочеш цукерок своїм дітям
Не цукерок!
А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!
- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
flyman
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:38
Hotab написав:ЛАД
Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.
Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі.
Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
Я в таком темпе раньше ходил очень часто.
Сейчас проблема не в пульсе. Подводят артерии и дыхание.
Ходьбой я до такого пульса догнать не могу.
ЛАД
