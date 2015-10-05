Не цукерок!
А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!
- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:58
Re: Психологія потрібності народжувати
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:02
Успіх
Що воно таке оце «безкоштовне»??
Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .
Так а хто повинен утримувати твоїх дітей? Може я? Може Флайман? Він і своїх не хоче, Акурт каже Флайман дружині на дітей геть не допомагав після розлучення.
В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:11
Re: Психологія
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:16
Успіх
До чого тут «форумчан»??
Форумчан якби і цілеспрямовано йшов на твоє місце, то вірогідність саме тебе міняти хрін цілих, нуль десятих.
Тебе поміняв «хтось» з платників податків, який тебе годував сарделями до цього . А ти його гарно годуєш? Так само як і з базару, по пару тисяч грн в місяць податків? Чи і тото нема?
Але ж ти кричав «гегеге, платники ви податків срані! Пофіг на ваші десятки тисяч в місяць! Я за вас їх платитиму!» Платиш?
Я можу тобі презерватив проколоти. Буде вклад держави .
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:32
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:34
Re: Психологія та саморозвиток
Ну то так і запишем, Флайман , як платник податків, готовий оплатити дітям Успіха басейн.
Долярек, вийшли йому в особисті номер карти, він поповнить «на басейн». 😅😅
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:35
Я написал на собственном опыте.
И без всякого знущання над організмом.
И для здорового человека. Конечно, если есть нарушения в эндокринологии, то это другой разговор.
Вот то, что предложил prodigy это таки знущання над організмом. И совсем не здорово. И потом вес быстро восстанавливается.
Когда-то в конце Союза у нас была издана книга Пола Брэгга, в которой он пропагандировал голодание. Я тогда попробовал. Но он рекомендовал голодать сначала 1 день в неделю, потом через месяц устроить голодовку на 3 дня, и потом через 3 месяца на неделю. Сроки точно не помню, возможно, ошибаюсь. Но точно не меньше. До недельного голодания я дошёл. Правда, последний день не выдержал. Мы с товарищем были в командировке в Москве и тогда как раз появилось мороженное в рожке. В Харькове такого ещё не было. А это был последний день командировки и он меня уговорил попробовать.
Но как-то я не заметил никаких изменений, а каких-то проблем у меня ни с весом, ни с чем другим не было. Так что на этом я и закончил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 жов, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:36
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:38
Я в таком темпе раньше ходил очень часто.
Сейчас проблема не в пульсе. Подводят артерии и дыхание.
Ходьбой я до такого пульса догнать не могу.
