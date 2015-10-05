Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 749750751752> Додано: Пон 06 жов, 2025 19:15 Hotab написав: Успіх



безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!





Що воно таке оце «безкоштовне»??

Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .

Так а хто повинен утримувати твоїх дітей? Може я? Може Флайман? Він і своїх не хоче, Акурт каже Флайман дружині на дітей геть не допомагав після розлучення.





Так а хто повинен утримувати твоїх дітей? Може я? Може Флайман? Він і своїх не хоче, Акурт каже Флайман дружині на дітей геть не допомагав після розлучення.

В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.

За предыдущий пост я вам плюс поставил, но тут Успіх прав.

"Безкоштовні садочки, різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п., действительно, нужны."

Школы и так есть. В Харькове с этим, правда, сейчас проблемы - безкоштовні только онлайн, в лучшем случае 3 дня оффлайн, 2 дня онлайн. Полностью оффлайн только частные, естественно, платные. Но это из-за войны.

Это нужно не только детям и родителям, но и обществу, государству - вырастить здоровое и развитое поколение. Да и вообще вырастить больше детей. По исследованиям это эффективнее, чем, например, выплаты за рождение детей, которые обычно помогают первые 3-4 года после введения.

"Безкоштовні садочки, різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п., действительно, нужны."

Школы и так есть. В Харькове с этим, правда, сейчас проблемы - безкоштовні только онлайн, в лучшем случае 3 дня оффлайн, 2 дня онлайн. Полностью оффлайн только частные, естественно, платные. Но это из-за войны.

різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п., действительно, нужны."





Додано: Пон 06 жов, 2025 19:29 Успіх написав:

"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).



За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.

...... .........."По моим расчетам......

flyman посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?

Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...

І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?

ЛАД, Вы в эту тему хотели перенести наш диалог о том, как совок испортил людей?

Это получилось без нашего участия.

ЛАД, Вы в эту тему хотели перенести наш диалог о том, как совок испортил людей?

Это получилось без нашего участия.

Ярчайший пример желания во всем полагаться на государство.

А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!

- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.! Не цукерок!А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!

Друже Успіх, азвідки ти взяв , що держава зацікавлена в багатодітності? По телемарафону говорять? Останній хто ще стимулював народжуваність був яник. А перед ним тіки кляті комуняки. Вони збирались воювати проти цілого світу.

Ріст загального благосостоянія за незалежності багато в чому пояснюється скороченням народжуваності. Но за це буде розплата. Зараз коли ти бачиш бабок які копошаться в мусорках окрім жалості подумай де їх діти і внуки... побачиш, що коли ти станеш старим таких бабусь буде в рази більше.

І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?

ЛАД, Вы в эту тему хотели перенести наш диалог о том, как совок испортил людей?

Это получилось без нашего участия.

Ярчайший пример желания во всем полагаться на государство. ЛАД, Вы в эту тему хотели перенести наш диалог о том, как совок испортил людей?Это получилось без нашего участия.Ярчайший пример желания во всем полагаться на государство.

Вообще-то, о необходимости детсадов говорят во всём мире.

Желание бесплатности детсадов, кружков и т.п. это уже следствие наших низких зарплат. Не интересовался, как в разных странах.

И, например, школы бесплатные во всём мире. По крайней мере в развитых странах. А во многих странах и высшее образование бесплатное. Это тоже из-за желания полагаться на государство? У нас это усугубляется тем, что это уже было. А бесплатные детсады и сегодня есть.

І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?

ЛАД, Вы в эту тему хотели перенести наш диалог о том, как совок испортил людей?

Это получилось без нашего участия.

а хіба держава не регулює сімейні відносини? Не держава поставила правила гри коли чоловік втратив право власності на дітей і в нього лишилось лиш право бути банкоматом?

Чомусь в афганістані при відсутності садків шкіл і басейнів народжуваність висока, і по слухам їх регіони вимагають збільшення квот для молоді в армії)

Як колись козаки вимагали збільшення квот на реєстрове козацтво.)

Чомусь в афганістані при відсутності садків шкіл і басейнів народжуваність висока, і по слухам їх регіони вимагають збільшення квот для молоді в армії)

"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).



За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.

...... .........."По моим расчетам......

flyman посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?

Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...

Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко. посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко.

варіанти:

умовно безплатні

- після старших дітей

- після дітей родичів/знайомих

- перекройка/доточування

- гуманітарка

платний

А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!

- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.! Не цукерок!А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!

Друже Успіх, азвідки ти взяв , що держава зацікавлена в багатодітності? По телемарафону говорять? Останній хто ще стимулював народжуваність був яник. А перед ним тіки кляті комуняки. Вони збирались воювати проти цілого світу.

Ріст загального благосостоянія за незалежності багато в чому пояснюється скороченням народжуваності. Но за це буде розплата. Зараз коли ти бачиш бабок які копошаться в мусорках окрім жалості подумай де їх діти і внуки... побачиш, що коли ти станеш старим таких бабусь буде в рази більше.

єрєсь глаголішъ

а хіба держава не регулює сімейні відносини? Не держава поставила правила гри коли чоловік втратив право власності на дітей і в нього лишилось лиш право бути банкоматом?

Чомусь в афганістані при відсутності садків шкіл і басейнів народжуваність висока, і по слухам їх регіони вимагають збільшення квот для молоді в армії)

Як колись козаки вимагали збільшення квот на реєстрове козацтво.) .......а хіба держава не регулює сімейні відносини? Не держава поставила правила гри коли чоловік втратив право власності на дітей і в нього лишилось лиш право бути банкоматом?Чомусь в афганістані при відсутності садків шкіл і басейнів народжуваність висока, і по слухам їх регіони вимагають збільшення квот для молоді в армії)Як колись козаки вимагали збільшення квот на реєстрове козацтво.)

Там рождаемость пока что высокая, но тоже сильно падает.

В конце ХХ века была почти 8, в 2023 4,84 на женщину. Тоже много, но уже почти на 40% упала.

То же самое происходит и в других странах.

