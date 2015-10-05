Сибарит написав:
Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.
Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.
Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.
Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать?
Спасибо.
С врачем все нормально, по всем вопросам что были кроме этого, она справилась на отлично.
С весом, да, согласен, у меня и мышечная масса большая и кости плотные.
Но немного жира есть тоже, есть что сбрасывать.
Другое дело, что я таким был всегда и мне никогда не удавалось избавиться от этого небольшого количества, в детстве был даже более "круглый". Такой тип телосложения.
Огромными усилиями иногда удается снизить вес, но он мгновенно нарастает до определенной цифры и больше не растет.
Насчет еды, то что я ем - белок и растительную пищу, я не вижу как может сказываться на массе (яйца? мясо? Брокколи? Свежие огурцы, помидоры, зелень?). Молоко в кофе -вынужденный ход, без молока бывает изжога.
Финики? Ну можно убрать. Только это уж совсем печально будет.
Я лет 20 на завтрак ел творог.
Уже и его убрал.
Меня не столько проблема с весом волнует, сколько один показатель крови. Если не снизить вес, он еще выростет и будет плохо.