RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:14

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Успіх написав:..........
"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).

За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.
......

flyman посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?
Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...
Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко.
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen:
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36673
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8247 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Успіх написав:..........
"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).

За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.
......

flyman посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?
Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...
Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко.
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen:
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки


Підгузки Pampers Premium Monthly Box Rozmiar 3 (6-10 kg ) 200 шт - 1889 грн., $45, вам на скільки вистачить?

Яке автокрісло?

Коляска лакшері?

В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 жов, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41069
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:18

Faceless
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки


Якщо переломаний usb кабель підмотується ізолєнтою, то памперси мають сушитися на сонці (поряд з баклажанами де гріється вода для купання) і повторно використовуватись.
Rozmiar 3 (6-10 kg ) 200 шт - 1889 грн., $45, вам на скільки вистачить?


До 10 на добу може використовуватись

Яке автокрісло?

Яке проходить краш-тест. Вони від 15 тис грн
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 жов, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:21

  Faceless написав:Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen

А бывают коляски с креплением изофикс, чтобы было куда пристегнуть такое кресло? 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8946
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21656 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:22

  Сибарит написав:
  Faceless написав:Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen

А бывают коляски с креплением изофикс, чтобы было куда пристегнуть такое кресло? 😁

Там есть переходники . Брендовые кресла ставятся на шасси колясок, если надо)
Hotab
 
Повідомлень: 16601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:23

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:изофикс

Під ізофікс треба ж авто.
Купив авто - вилетів з бюджета.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41069
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:23

Психологія та саморозвиток

flyman написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5896023:Успіх"]
..........
"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).

За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.
......

flyman посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?
Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...
Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко.
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen:
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки


Підгузки Pampers Premium Monthly Box Rozmiar 3 (6-10 kg ) 200 шт - 1889 грн., $45, вам на скільки вистачить?

Яке автокрісло?

Коляска лакшері?[/quote]
До розміру 6-10 кг ще дорости треба
200 штук в перші місяці це на неповні 4 тижні.
І не всім нормально підійде дешевий памперс, дупи дітей бувають примхливі, і або боротися з дерматитами, або взяти щось краще типу офспрінг наприклад.
І це тільки підгузки.
Коляски просто хороші, не найдешевші то легко за 1000+ баксів перемахує

А ще, наприклад, повний цикл вакцинації хорошими вакцинами. Більше 100 баксів за раз улітає
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36673
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8247 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:25

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Faceless написав:Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen

А бывают коляски с креплением изофикс, чтобы было куда пристегнуть такое кресло?
Не коляски а автолюльки.
Бувають з розʼємом під шассі коляски, дуже зручно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36673
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8247 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 750751752753
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15005)
06.10.2025 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.