Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:14
ЛАД написав:
flyman
Успіх написав:
..........
"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).
За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.
......
посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было?
Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп...
Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко.
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:18
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки
Підгузки Pampers Premium Monthly Box Rozmiar 3 (6-10 kg ) 200 шт - 1889 грн., $45, вам на скільки вистачить?
Яке автокрісло?
Коляска лакшері?
В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?
Faceless
Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки
Якщо переломаний usb кабель підмотується ізолєнтою, то памперси мають сушитися на сонці (поряд з баклажанами де гріється вода для купання) і повторно використовуватись.
Rozmiar 3 (6-10 kg ) 200 шт - 1889 грн., $45, вам на скільки вистачить?
До 10 на добу може використовуватись
Яке автокрісло?
Яке проходить краш-тест. Вони від 15 тис грн
Faceless написав:
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая :mrgreen
А бывают коляски с креплением изофикс, чтобы было куда пристегнуть такое кресло? 😁
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:22
Там есть переходники . Брендовые кресла ставятся на шасси колясок, если надо)
Сибарит написав:
изофикс
Під ізофікс треба ж авто.
Купив авто - вилетів з бюджета.
До розміру 6-10 кг ще дорости треба
200 штук в перші місяці це на неповні 4 тижні.
І не всім нормально підійде дешевий памперс, дупи дітей бувають примхливі, і або боротися з дерматитами, або взяти щось краще типу офспрінг наприклад.
І це тільки підгузки.
Коляски просто хороші, не найдешевші то легко за 1000+ баксів перемахує
А ще, наприклад, повний цикл вакцинації хорошими вакцинами. Більше 100 баксів за раз улітає
Не коляски а автолюльки.
Бувають з розʼємом під шассі коляски, дуже зручно
