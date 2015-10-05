Hotab написав:Успіх
безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Що воно таке оце «безкоштовне»??
Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .
Так а хто повинен утримувати твоїх
дітей? Може я?
В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Я когда-то то-ли понял то-ли осознал одну весчь.
Чем больше населения в стране, тем больше они работают и тем больше платят налогов. Кроме того, они заработанные деньги тратят.
Каждая (почти каждая) транзакция в США ведет к уплате налога.
Почти 400млн, все работают, зарабатывают и тратят. Платят налоги во время зарабатывания и во время трат.
Таким образом наполняется Бюджет.
Но это полдела.
Далее надо из этого Бюджета НЕ воровать.
Когда бахматюк построил теплицы за 200млн для своего бизнеса, а государство ему компенсировало 400 млн, то что-то в этом было не так.
Когда ахметову Укрзализныця в убыток руду возила - что-то в этом было не так.
Когда порох вместе с ахметом гоняло эшелоны с лесом в дыры, а обратно уголь с оккупированных шахт, который обходился в 50 долларов за тонну, а впаривали государству по 400+ долларов за тонну - что-то в этом было не так.
Когда порох заработал на курсовых качелях гонтаревой 26 млн долларов, пользуясь инсайдом - что-то было в этом не так.
Поэтому Бюджет не только должен наполняться, он не должен разворовываться.
И на эту тему у меня был в ФБ срач с мэром облстного миллионника.
На мое - посмотрите что вы творите со страной, народ разбегается по миру, он ответил "Пусть разбегается, нам такие не надо. Нам хватит тех кто останется".
В общем, пошел я в настройки ФБ, удалил свой аккаунт. А через пару лет в Украине стало на 4 человека меньше. Помимо всех прочих причин.
А этот мэрин до сих пор на своем посту, кажется, и этот город регулярно накрывает ракетами и шахедами. Но ему люди не нужны. Наверное, надо что-то другое.
Налогоплательщики оплачивают детские площадки, школы, школьные автобусы, фактически бесплатную для детей медицину и пр в США. Потому что их много.
И потому что их деньги не оседают в карманах пороха,ахмета, бахматюка и иже с ними.
Людей надо ценить. Хотя-бы за количество.