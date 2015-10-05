|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:32
И это
Я при росте 191 в институте и до был в районе 78-98(причём при Союзе я сильно худой не был, родители забивали холодильник норм колбасой и прочими плюхами)
Располнел не от качалки с курой в духовке каждый день и пиццей, а от того что серьёзно разбился на недогоночном авто, и начал жрать кальций(творог с аамой нежирной сметаной) буквально килограммами(холодец не люблю,хаш варить некому было, да и без Финляндии он не заходит)
У вас очевидно другая генетика и группа крови и поэтому "соточка" для вас не лишак.
Гепатита кстати не было в 90е? Помню пьянки в общагах металла нашего...Какие там были свинарники...Разве что крыс размером с кота я там не видел. Но пронесло(в отличии от одногруппников)
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:55
Faceless написав:
ЛАД написав:rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.
Якраз то теж скоріше жарт.
Просто взяти й уполовинити порції їжі не працює і не дає стабільного результату. А причини для зайвої ваги при нормальній активності і харчуванні треба шукати з ендокринологом в аналізах, а не знущатися над організмом
Я не думаю, что на меня сильно повлияет если утренний омлет будет не из 2-х яиц а из одного, просто я его и не замечу что ел.
Если уполовинить порцию салата - тоже не думаю что будет результат. Окрошку на йогурте и брокколи?
И тд.
Анализы у меня в норме почти.
Немного высокий холестерол и тот анализ, из-за которого и борюсь с весом.
Мне мои 220+/- паундов привычны и не мешают жить. "Зеркальной болезни" нет.
Сегодня 18+ тысяч шагов. Правда больше ни на что меня не хватило.Может еще поотжимаюсь перед сном.
Кстати, когда бывает на праздники ем какие-то сладости, то вес не растет выше диапазона.
У меня был одногруппник, борец, кажется в сборной был.
Ездил на ЧЕ. Жаловался, что постоянно заставляют то набирать вес то сбрасывать.
ТО по одному весу проходят то по другому.
У меня так не получалось никогда.
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:58
Hotab написав:Faceless
Я думаю йому ще треба змінити свою активність на іншу. Важке залізо для роста маси йому не треба.
Умовно, чим жати штангу 10 раз по 100 кг, краще виконати 40 раз по 50 кг. Це спалить кратно більше енергії, але не викличе розкачування сісьок. Навпаки, підсушить їх. І спалить зайвий жир . Може 😅 Якщо потім з апетитом не наверне подвійну порцію 😅
Когда только начали появляться ПК в 80-е, у меня появился ур** "Электроника Бк 0010-01", на ней была программка по подсчету жира.
Я ввел в нее показатели Шварца.
ОНО выдало "Вам критически необходимо похудеть".
Додано: Вів 07 жов, 2025 03:00
flyman написав: rjkz написав:
вес сейчас вернулся к 227 паундам.
103 кг, а ріст? 195 см?
173.
Это тут все Каримы Абду Джабары. (или как там его было).
Додано: Вів 07 жов, 2025 03:20
Hotab написав:Успіх
безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Що воно таке оце «безкоштовне»??
Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .
Так а хто повинен утримувати твоїх
дітей? Може я?
В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Я когда-то то-ли понял то-ли осознал одну весчь.
Чем больше населения в стране, тем больше они работают и тем больше платят налогов. Кроме того, они заработанные деньги тратят.
Каждая (почти каждая) транзакция в США ведет к уплате налога.
Почти 400млн, все работают, зарабатывают и тратят. Платят налоги во время зарабатывания и во время трат.
Таким образом наполняется Бюджет.
Но это полдела.
Далее надо из этого Бюджета НЕ воровать.
Когда бахматюк построил теплицы за 200млн для своего бизнеса, а государство ему компенсировало 400 млн, то что-то в этом было не так.
Когда ахметову Укрзализныця в убыток руду возила - что-то в этом было не так.
Когда порох вместе с ахметом гоняло эшелоны с лесом в дыры, а обратно уголь с оккупированных шахт, который обходился в 50 долларов за тонну, а впаривали государству по 400+ долларов за тонну - что-то в этом было не так.
Когда порох заработал на курсовых качелях гонтаревой 26 млн долларов, пользуясь инсайдом - что-то было в этом не так.
Поэтому Бюджет не только должен наполняться, он не должен разворовываться.
И на эту тему у меня был в ФБ срач с мэром облстного миллионника.
На мое - посмотрите что вы творите со страной, народ разбегается по миру, он ответил "Пусть разбегается, нам такие не надо. Нам хватит тех кто останется".
В общем, пошел я в настройки ФБ, удалил свой аккаунт. А через пару лет в Украине стало на 4 человека меньше. Помимо всех прочих причин.
А этот мэрин до сих пор на своем посту, кажется, и этот город регулярно накрывает ракетами и шахедами. Но ему люди не нужны. Наверное, надо что-то другое.
Налогоплательщики оплачивают детские площадки, школы, школьные автобусы, фактически бесплатную для детей медицину и пр в США. Потому что их много.
И потому что их деньги не оседают в карманах пороха,ахмета, бахматюка и иже с ними.
Людей надо ценить. Хотя-бы за количество.
Додано: Вів 07 жов, 2025 03:31
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.
Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі.
Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
Я в таком темпе раньше ходил очень часто.
Сейчас проблема не в пульсе. Подводят артерии и дыхание.
Ходьбой я до такого пульса догнать не могу.
Дыхание - дело поправимое.
Легкие "раскрываются" когда на них увеличивается нагрузка.
После долгого перерыва, я вышел на стадион и пробежал круг.
На следующий раз я его пробежал чуть легче.
Через пару недель я без напряжения бежал круг. и после отдыха еще один.
Потом я бегал с перерывом 2 круга, но сначала последнюю четверть круга бежал с максимальным ускорением, потом последние полкруга.
Для того, чтобы хватало дыхания перед бегом, в течении примерно минуты делаю глубокие вдохи, стараясь задействовать все уровни дыхательной системы. Кровь насыщается кислородом. И потом кислородной недостачи становится меньше.
Это в общем-то не зависит от возраста.
От возраста зависят суставы.
Додано: Вів 07 жов, 2025 04:54
Banderlog написав: rjkz написав: барабашов написав:
Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает
Особенно когда голова внизу, а ноги вверху
Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.
Плаваете в море или 50метровом басике?
Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
Судячи з всього це Вам треба нам розказувати про спорт й дієти)
як на мене Ви загнали себе. Треба більше відпочивати, лишати часу на сон. З віком чоловіки гірше відновлюються.
Можливо я не прав, но попробуйте покопати в цю сторону.
Проблем со сном у меня не было до...рождения первого ребенка.
Потом до 2-х ночи я с ним, жена спит, после 2-х ночи -наоборот.
Потом второй добавился с небольшим лагом.
После переезда стрессы постоянные. И работа такая, что и ночью могут поднять.
В общем, крепкого здорового сна давно нет.
Очень сильно сон нарушился перед самой полномасштабкой (где-то несколько месяцев ) и в первый год. Постоянно снилась война. То я на танке, то танк на меня наезжает. Не смейтесь. Меня даже во сне застрелили (я пытался закрыться рукой, пуля пробила ладонь и вошла в правое легкое), везли в госпиталь и я терял кровь, чувствовал как слабею. И когда умер, я проснулся. Заснуть в ту ночь уже не получилось.
Это дико звучит, что пишет чувак из безопасного НЙ чуваку на фронте, но вот так. Может мы во сне проживаем чьи-то еще жизни? ...и смерти?
Можете посмеяться, если хотите.
Додано: Вів 07 жов, 2025 05:01
Сибарит написав: rjkz написав:
Меня не столько проблема с весом волнует, сколько один показатель крови. Если не снизить вес, он еще выростет и будет плохо.
Я, конечно, не врач, но мне очень трудно понять, как показатель крови, любой, может непосредственно зависеть от веса, независимо от природы этого веса.
Многие врачи пользуются очень мерзким приемом: когда они не могут докопаться до сути проблемы или справиться с проблемой, они ищут способ обвинить в нерешении проблемы пациента.
Очень хочется ошибаться, но я вижу тут повод обратиться к нескольким врачам и сравнить их рекомендации.
Кстати, очень немногие врачи, при оценке нормальности показателей, учитывают возраст. Часто попытки добиться показателей двадцатилетних в нашем возрасте только вредят.
Ответил в ЛС.
Не для паблика.
