Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:41
hxbbgaf(39р., боржник за комуналку) написав: jabba(50р.,інвестор золотовавалютних бірж) написав:hxbbgaf
Вы не заработаете, идя вперед с головой повернутой назад. Хотя вы и не зарабатываете тут ничего, кроме лайков и виртуальных медалей.
Ну, йти вперед і не обертатись - це теж неправильно, щось може і ззаду прилетіти. *****
І ще, от ви ж в Україні? Як ніхто не хоче воювати, хто буде захищати ваші богатства? Прийде ворог і все одно все забере. І навіть як є право на виїзд, вивезти ж можна тільки еквівалент 10 тис. баксів? А ввезти в країни ЄС? По-моєму, десь чув, є такий закон, що ввозити взагалі можна золота тільки на 1000 ойро?
зворушливо до сліз, santa simplicitas
як у психології синдром князя мишкіна називається?
fox767676
Повідомлень: 4399
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:59
rjkz написав:
................
Уполовинить порции?
Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса.
Яйца? Запеченная красная рыба? Курица?
свежий салат без соли? Брокколи?
Попробую спросить таблетку.
Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь.
Ещё раз.
Вопрос не в продуктах, а в их количестве.
Можно есть, что угодно, но в меньших количествах.
При этом важно, чтобы вы были всё время чем-то заняты и под рукой не было каких-то легкодоступных продуктов (печенье, колбаса, ...), которые можно на ходу взять и пожевать. Или надо иметь достаточную силу воли, чтобы этого не делать.
ЛАД
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:04
rjkz написав:
........
Спасибо.
У меня нет привычки перекусывать.
Завтракаю, обедаю и ужинаю.
.........
Уже много лет не обедаю
.
Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два).
Как только начинаю обедать - набираю вес.
ЛАД
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:08
барабашов написав:
И это
Я при росте 191 в институте и до был в районе 78-98
.......
Ничего себе у вас колебания!
ЛАД
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
