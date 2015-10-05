RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:41

Re: Психологія та саморозвиток

  hxbbgaf(39р., боржник за комуналку) написав:
  jabba(50р.,інвестор золотовавалютних бірж) написав:hxbbgaf Вы не заработаете, идя вперед с головой повернутой назад. Хотя вы и не зарабатываете тут ничего, кроме лайков и виртуальных медалей. :mrgreen:

Ну, йти вперед і не обертатись - це теж неправильно, щось може і ззаду прилетіти. *****
І ще, от ви ж в Україні? Як ніхто не хоче воювати, хто буде захищати ваші богатства? Прийде ворог і все одно все забере. І навіть як є право на виїзд, вивезти ж можна тільки еквівалент 10 тис. баксів? А ввезти в країни ЄС? По-моєму, десь чув, є такий закон, що ввозити взагалі можна золота тільки на 1000 ойро?

зворушливо до сліз, santa simplicitas
як у психології синдром князя мишкіна називається?


fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 13.06.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:59

  rjkz написав:................
Уполовинить порции?
Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса.
Яйца? Запеченная красная рыба? Курица?
свежий салат без соли? Брокколи?
Попробую спросить таблетку.
Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь. :lol:

Ещё раз.
Вопрос не в продуктах, а в их количестве.
Можно есть, что угодно, но в меньших количествах.
При этом важно, чтобы вы были всё время чем-то заняты и под рукой не было каких-то легкодоступных продуктов (печенье, колбаса, ...), которые можно на ходу взять и пожевать. Или надо иметь достаточную силу воли, чтобы этого не делать. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:04

  rjkz написав:........
Спасибо.
У меня нет привычки перекусывать.
Завтракаю, обедаю и ужинаю.
.........

Уже много лет не обедаю.
Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два).
Как только начинаю обедать - набираю вес.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:08

  барабашов написав:И это
Я при росте 191 в институте и до был в районе 78-98.......

Ничего себе у вас колебания!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:14

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:вес сейчас вернулся к 227 паундам.

103 кг, а ріст? 195 см?


173. :oops:
Это тут все Каримы Абду Джабары. (или как там его было).

При чуть меньшем росте (давно не мерял, было 171, сейчас, возможно, немного ниже) вес 70-71 кг. В старших классах в универе, и в армии было 68 кг (я не худой). Перед войной жена раскормила до 79, когда уехала, постарался сбросить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:22

  rjkz написав:......
Дыхание - дело поправимое.
.........
Это в общем-то не зависит от возраста.
Это зависит не от возраста, а от состояния здоровья.

От возраста зависят суставы.
Не только.
Например, артерии тоже. Когда они зашлаковываются...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:29

  rjkz написав:........
В общем, крепкого здорового сна давно нет.
Из-за этого тоже могут быть проблемы с весом.

Очень сильно сон нарушился перед самой полномасштабкой (где-то несколько месяцев ) и в первый год. Постоянно снилась война.
.....
Можете посмеяться, если хотите.
Не смешно.
Могу только посочувствовать.
Вам стоит в первую очередь разобраться со сном. Это ненормально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:49

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вот то, что предложил prodigy это таки знущання над організмом. И совсем не здорово. И потом вес быстро восстанавливается.


prodigy червона ганчірка для бика? так?

вже 5 років, з ваги 89-90кг перейшов на 83-84, просто треба контролювати свою вагу, легко втрачаю від 1-1,5кг банально два дні пропустити вечерю

голодування на службі в армії, в рейсі , в командировці категорично заборонено, чому? тому що треба працювати, а у вас немає сил

вам зараз не пенсії нічого не заважає тижнями сидіти біля компа (може тільки тривоги), тому ви можете вільно корегувати власті калорії і рівень витрат

Тривоги мне не заважають. Я на них просто не обращаю внимание.
Я не всю жизнь на пенсии. :)
"вільно корегувати власті калорії і рівень витрат" можно всегда. Калории так уж точно.
"голодування на службі в армії, в рейсі , в командировці категорично заборонено, чому? тому що треба працювати, а у вас немає сил" - но это вы посоветовали недельную голодовку и теперь советуете ещё и "пийте кожного дня проносне". Очень здоровые рекомендации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:53

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  flyman написав:це на всі 0 .. 18 років кожного місяця нова?
ну зачєм ти так ? Це перший внесок) далі буде)
Забув іще до першого внеску десь хоть доларів 300 треба на роди. Я б сказав 500 но давай 300)

По Києву в середньому кажуть 1000
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36685
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8249 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:56

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:Hotab к счастью или наоборот ни одного живого атишника в жизни не видел. Попадались сисадмины, но то не айтишники, сисадмином и я могу быть.
неживих бачили виходить?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36685
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8249 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
