Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:41
hxbbgaf написав: jabba написав:
Вы не заработаете, идя вперед с головой повернутой назад. Хотя вы и не зарабатываете тут ничего, кроме лайков и виртуальных медалей.
Ну, йти вперед і не обертатись - це теж неправильно, щось може і ззаду прилетіти. *****
І ще, от ви ж в Україні? Як ніхто не хоче воювати, хто буде захищати ваші богатства? Прийде ворог і все одно все забере. І навіть як є право на виїзд, вивезти ж можна тільки еквівалент 10 тис. баксів? А ввезти в країни ЄС? По-моєму, десь чув, є такий закон, що ввозити взагалі можна золота тільки на 1000 ойро?
зворушливо до сліз, santa simplicitas
як у психології синдром князя мишкіна називається?
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:59
rjkz написав:
................
Уполовинить порции?
Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса.
Яйца? Запеченная красная рыба? Курица?
свежий салат без соли? Брокколи?
Попробую спросить таблетку.
Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь.
Ещё раз.
Вопрос не в продуктах, а в их количестве.
Можно есть, что угодно, но в меньших количествах.
При этом важно, чтобы вы были всё время чем-то заняты и под рукой не было каких-то легкодоступных продуктов (печенье, колбаса, ...), которые можно на ходу взять и пожевать. Или надо иметь достаточную силу воли, чтобы этого не делать.
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:04
rjkz написав:
........
Спасибо.
У меня нет привычки перекусывать.
Завтракаю, обедаю и ужинаю.
.........
Уже много лет не обедаю
.
Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два).
Как только начинаю обедать - набираю вес.
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:08
барабашов написав:
И это
Я при росте 191 в институте и до был в районе 78-98
.......
Ничего себе у вас колебания!
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:14
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
вес сейчас вернулся к 227 паундам.
103 кг, а ріст? 195 см?
173.
Это тут все Каримы Абду Джабары. (или как там его было).
При чуть меньшем росте (давно не мерял, было 171, сейчас, возможно, немного ниже) вес 70-71 кг. В старших классах в универе, и в армии было 68 кг (я не худой). Перед войной жена раскормила до 79, когда уехала, постарался сбросить.
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:22
rjkz написав:
......
Дыхание - дело поправимое.
.........
Это в общем-то не зависит от возраста.
Это зависит не от возраста, а от состояния здоровья.
От возраста зависят суставы.
Не только.
Например, артерии тоже. Когда они зашлаковываются...
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:29
rjkz написав:
........
В общем, крепкого здорового сна давно нет.
Из-за этого тоже могут быть проблемы с весом.
Очень сильно сон нарушился перед самой полномасштабкой (где-то несколько месяцев ) и в первый год. Постоянно снилась война.
.....
Можете посмеяться, если хотите.
Не смешно.
Могу только посочувствовать.
Вам стоит в первую очередь разобраться со сном. Это ненормально.
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:49
prodigy написав:
prodigy
ЛАД написав:
Вот то, что предложил prodigy это таки знущання над організмом. И совсем не здорово. И потом вес быстро восстанавливается.
червона ганчірка для бика? так?
вже 5 років, з ваги 89-90кг перейшов на 83-84, просто треба контролювати свою вагу, легко втрачаю від 1-1,5кг банально два дні пропустити вечерю
голодування на службі в армії, в рейсі , в командировці категорично заборонено, чому? тому що треба працювати, а у вас немає сил
вам зараз не пенсії нічого не заважає тижнями сидіти біля компа (може тільки тривоги), тому ви можете вільно корегувати власті калорії і рівень витрат
Тривоги мне не заважають. Я на них просто не обращаю внимание.
Я не всю жизнь на пенсии.
"вільно корегувати власті калорії і рівень витрат" можно всегда. Калории так уж точно.
"голодування на службі в армії, в рейсі , в командировці категорично заборонено, чому? тому що треба працювати, а у вас немає сил" - но это вы посоветовали недельную голодовку и теперь советуете ещё и "пийте кожного дня проносне". Очень здоровые рекомендации.
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:53
Banderlog написав: flyman написав:
це на всі 0 .. 18 років кожного місяця нова?
ну зачєм ти так ? Це перший внесок) далі буде)
Забув іще до першого внеску десь хоть доларів 300 треба на роди. Я б сказав 500 но давай 300)
По Києву в середньому кажуть 1000
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:56
Wirująświatła написав:
неживих бачили виходить?
|