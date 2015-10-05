Електросамокати в Україні будуть регулюватися новим законом: ВР готується прийняти профільний законопроєкт
Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроєкт №3023 про регулювання легкого персонального електротранспорту до другого читання у ВР.
Електросамокати стають учасниками дорожнього руху.
Рух по тротуарах дозволено лише дітям: до 7 років — під наглядом дорослих, 7–14 років — на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках та скверах. Після 14 років — лише велодоріжки або край проїжджої частини; пішоходи завжди мають пріоритет.
Місцева влада зможе визначати зони заборони руху за допомогою спеціального знака «Рух електросамокатів заборонено».
Швидкість руху регулюватимуть підзаконними актами, а не законом безпосередньо.
Скидати треба, але з розумом. Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант. Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.
Дякую, кеп То все набрав дуже швидко, за півроку, після того як ковідом перехворів
У меня сват так набрал после ковида (в довольно тяжёлой форме, в больнице на кислороде лежал). Но он вернулся к своему начальному весу, просто сильно похудел во время болезни. Правда, начальный вес тоже несколько лишний.
Вот это женщина! И человек. Не очень свежая новость, но ладно. Долго думал, выкладывать сюда или нет.
Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года, сообщил ее институт.
Институт Джейн Гудолл объявил, что она умерла естественной смертью во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США.
«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке», — говорится в заявлении. «Она была неутомимым поборником защиты и восстановления нашей природы». .......... Она считалась ведущим специалистом по шимпанзе, её карьера длилась более 60 лет. Её исследования сыграли ключевую роль в доказательстве сходства поведения приматов и человека.
Известная защитница окружающей среды выступала на сцене в Нью-Йорке всего на прошлой неделе, а два дня спустя появилась с рассказом о своей работе в подкасте Wall Street Journal.
3 октября она должна была выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном ее долгой жизни и карьере, а на следующей неделе провести еще одно мероприятие в Вашингтоне (округ Колумбия).
И это в 91 год!
В 2021 году Гудолл опубликовала «Книгу надежды», в которой призналась, что иногда чувствовала, что ведет проигрышную борьбу, но объяснила, как ей удалось продолжать идти вперед.
В то время в интервью изданию Guardian она сказала: «Вы должны чувствовать себя подавленным, но затем есть что-то, что говорит: «Осталось еще очень много, и именно это нам нужно спасти».
«Тогда у тебя появляется дополнительная энергия. Бывают дни, когда мне не хочется вставать, но это длится недолго. Наверное, потому что я упрямый.
ЛАД написав:Вот это женщина! И человек. Не очень свежая новость, но ладно. Долго думал, выкладывать сюда или нет.
Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года, сообщил ее институт.
Институт Джейн Гудолл объявил, что она умерла естественной смертью во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США.
«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке», — говорится в заявлении. «Она была неутомимым поборником защиты и восстановления нашей природы». .......... Она считалась ведущим специалистом по шимпанзе, её карьера длилась более 60 лет. Её исследования сыграли ключевую роль в доказательстве сходства поведения приматов и человека.
Известная защитница окружающей среды выступала на сцене в Нью-Йорке всего на прошлой неделе, а два дня спустя появилась с рассказом о своей работе в подкасте Wall Street Journal.
3 октября она должна была выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном ее долгой жизни и карьере, а на следующей неделе провести еще одно мероприятие в Вашингтоне (округ Колумбия).
И это в 91 год!
В 2021 году Гудолл опубликовала «Книгу надежды», в которой призналась, что иногда чувствовала, что ведет проигрышную борьбу, но объяснила, как ей удалось продолжать идти вперед.
В то время в интервью изданию Guardian она сказала: «Вы должны чувствовать себя подавленным, но затем есть что-то, что говорит: «Осталось еще очень много, и именно это нам нужно спасти».
«Тогда у тебя появляется дополнительная энергия. Бывают дни, когда мне не хочется вставать, но это длится недолго. Наверное, потому что я упрямый.
Є її книга "In The Shadow Of Man" ("В тени человека") 1971р, перекладом на російську видана видавництвом "Мир" в 1974р. Багато фото (чорно-білих). Цікаво описано її життя серед приматів. Читали з дитиною.
alibob написав:......... Є її книга "In The Shadow Of Man" ("В тени человека") 1971р, перекладом на російську видана видавництвом "Мир" в 1974р. Багато фото (чорно-білих). Цікаво описано її життя серед приматів. Читали з дитиною.
П.С. Сильна жінка. RIP
И красивая. Даже в старости. Спасибо. Не знал. Скільки років дитині? Цікаво було?
alibob написав:......... Є її книга "In The Shadow Of Man" ("В тени человека") 1971р, перекладом на російську видана видавництвом "Мир" в 1974р. Багато фото (чорно-білих). Цікаво описано її життя серед приматів. Читали з дитиною.
П.С. Сильна жінка. RIP
И красивая. Даже в старости. Спасибо. Не знал. Скільки років дитині? Цікаво було?
Книжка як би не дитяча, може для старших. Дивилися фото, читав я, вибірково. Дитина тоді ще не вміла.