flyman написав:Сепаріроваться від жони (з"їхати в цоколь, на дачу, чи до знімать койкомєсто/комнату), переїхати на дачу (літній домік) або трак як Брєжнєв чи трейлер/автохату. Відповідно зміниться харчування на всякі там пісні кашки, чаї, whatever.
Якось так.
то не 5 кг надваги, а значно більше, десь 25, але якщо 5 років скидати по 5, то було би супер
rjkz написав:После переезда стрессы постоянные. И работа такая, что и ночью могут поднять. В общем, крепкого здорового сна давно нет. Очень сильно сон нарушился перед самой полномасштабкой (где-то несколько месяцев ) и в первый год. Постоянно снилась война. То я на танке, то танк на меня наезжает. Не смейтесь. Меня даже во сне застрелили (я пытался закрыться рукой, пуля пробила ладонь и вошла в правое легкое), везли в госпиталь и я терял кровь, чувствовал как слабею. И когда умер, я проснулся. Заснуть в ту ночь уже не получилось. Это дико звучит, что пишет чувак из безопасного НЙ чуваку на фронте, но вот так. Может мы во сне проживаем чьи-то еще жизни? ...и смерти? Можете посмеяться, если хотите.
Кажуть, що хороший сон теж впливає. Вам вище радили якось рішити це питання. Якщо забагато стресу, теж зле і не тільки набиранням зайвої ваги.
Я могу сбросить только жировую составляющую. Какой смысл в потере мышечной или косной массы. Да, если отрезать ногу, то уйдет около 20-25 кг. Но нафига. Еще раз, у меня немного жира есть в районе талии. Есть абдоминальный жир, но когда я стою живот не выпирает, почти плоский. Когда сажусь - да, есть над чем работать. Мне это никак не мешает, если-бы не угроза появления серьезной проблемы. С этим и боремся. С женой и детьми - все хорошо, это мое все. Без этого меня не надо. НИ с проблемами ни без проблем.
fox767676 написав:перейти в режим интервального голодания, хотя бы 16 часов мне помогло скинуть кг 8 за полгода без доп.факторов уже привык но чтобы идти дальше надо добавить одни голодные сутки в неделю, полностью отказаться от печенек и т.д. проверить сахар\гликированный гемоголобин - если хотя бы чуть повышен\верхняя граница нормы - принимать минимальные дозы метформина богатые давно на оземпике , независимо от сахара кленобутерол тоже ускоряет процессы обезжиривания, но штука тяжелая если рост 173 то вес еще снижать и снижать , 85 кг это верхня граница компромисса, как бы там не хотелось остановиться на 90 или 95
Спасибо, я попробую полностью избавится от жира ( в основном абдоминального), потом скажу сколько осталось. Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза. Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть. К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене. Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет. 85 я весил в 14-16 лет. При этом в школе было погоняло "бицепс". Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся. На ЮТ есть такой доктор Петрик. Рекомендую. Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме. Есть фарма, имеющая антиоксидальное действие. Пока (но по прямому назначению) время от времени принимаю мелатонин. Тоже есть побочка, но не критичная.
Hotab написав:Що воно таке оце «безкоштовне»?? Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший . Так а хто повинен утримувати твоїх дітей? Може я?
В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Я когда-то то-ли понял то-ли осознал одну весчь. Чем больше населения в стране, тем больше они работают и тем больше платят налогов. Кроме того, они заработанные деньги тратят. Каждая (почти каждая) транзакция в США ведет к уплате налога. Почти 400млн, все работают, зарабатывают и тратят. Платят налоги во время зарабатывания и во время трат. Таким образом наполняется Бюджет. Но это полдела. Далее надо из этого Бюджета НЕ воровать. Когда бахматюк построил теплицы за 200млн для своего бизнеса, а государство ему компенсировало 400 млн, то что-то в этом было не так. Когда ахметову Укрзализныця в убыток руду возила - что-то в этом было не так. Когда порох вместе с ахметом гоняло эшелоны с лесом в дыры, а обратно уголь с оккупированных шахт, который обходился в 50 долларов за тонну, а впаривали государству по 400+ долларов за тонну - что-то в этом было не так. Когда порох заработал на курсовых качелях гонтаревой 26 млн долларов, пользуясь инсайдом - что-то было в этом не так. Поэтому Бюджет не только должен наполняться, он не должен разворовываться. И на эту тему у меня был в ФБ срач с мэром облстного миллионника. На мое - посмотрите что вы творите со страной, народ разбегается по миру, он ответил "Пусть разбегается, нам такие не надо. Нам хватит тех кто останется". В общем, пошел я в настройки ФБ, удалил свой аккаунт. А через пару лет в Украине стало на 4 человека меньше. Помимо всех прочих причин. А этот мэрин до сих пор на своем посту, кажется, и этот город регулярно накрывает ракетами и шахедами. Но ему люди не нужны. Наверное, надо что-то другое. Налогоплательщики оплачивают детские площадки, школы, школьные автобусы, фактически бесплатную для детей медицину и пр в США. Потому что их много. И потому что их деньги не оседают в карманах пороха,ахмета, бахматюка и иже с ними. Людей надо ценить. Хотя-бы за количество.
это с Борухом Филатовым вы так зарезались? Оно хамовитое(не наглое а именно неприятное хамовитое) и в 20 было Диабет и возраст не делает же человека краше.
Он. Политик должен думать что говорит. Даже если он искренне считает так, что само по себе не есть хорошо, но транслировать что народ власти не нужен. Ну и имеет сейчас то что имеет.
скидайте як найшвидше вагу до 90кг (200 паундс), інакше вам ппц і доктор вам ніякий не допоможе щоб швидко скинути-пийте кожного дня проносне (у вас як мінімум в кишечніку накопичень -на 10+кг)
Нормальний, середній ріст. Я не виправдовуюсь. Біля 50 (предпенсійний, як мене тут на форумі називають). Але 90 я важив до інстітуту. Є деякі проблеми з хребтом. Давно. З підліткового віку - гірі, штанга, гантелі. Дуже важки ноги з 11 років. ДЮСЩОР. Потім з такою комплекцією сідав на шпагат та робив торнадо. Зараз таке не зроблю. Але ще бігаю, хожу, качаю прес, віджимаюся, гантелі. й при тому на дієті. Але ніщо нікуди не уходить. В цьому й проблема. Можу їсти все й буде десь 228 паундів, можу загнатися й дойти 207 паундів, але найменше послаблення й повертаюсь на 220+.
rjkz написав:................ Уполовинить порции? Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса. Яйца? Запеченная красная рыба? Курица? свежий салат без соли? Брокколи? Попробую спросить таблетку. Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь.
Ещё раз. Вопрос не в продуктах, а в их количестве. Можно есть, что угодно, но в меньших количествах. При этом важно, чтобы вы были всё время чем-то заняты и под рукой не было каких-то легкодоступных продуктов (печенье, колбаса, ...), которые можно на ходу взять и пожевать. Или надо иметь достаточную силу воли, чтобы этого не делать.
Не ем печенье, колбасу, и пр. Во всяком случае системно. Иногда могу что-то укусить. Редко. Тем более как перехваты и перекусы. Ем 3 раза в день. Завтрак - омлет с салатом (раньше был творог) и кофе с молоком. Обед - окрошка в теплое время года и борщ/овощные супы в холодное. Уже с полгода как без второго на обед. К супу половина цельнозерновой питы с мясом и зеленью внутри. Кофе с молоком. Ужин - мясо/рыба с овощами. Чай. Орехи или финики.
rjkz написав: 173. Это тут все Каримы Абду Джабары. (или как там его было).
При чуть меньшем росте (давно не мерял, было 171, сейчас, возможно, немного ниже) вес 70-71 кг. В старших классах в универе, и в армии было 68 кг (я не худой). Перед войной жена раскормила до 79, когда уехала, постарался сбросить.
70-71 я был наверное в средних классах. В 16 лет, уже писал, был 96 кг, лето на велике и футболе без регулярной еды дали 80 кг. Это было достижение, которое быстро улетучилось. С последующим ростом. И это было 35 лет назад. Я лет 30 нахожусь в диапазоне 98-110 кг (110 было давно, тогда совсем не контролировал что и сколько ем, алкоголь приходилось употреблять, мало ходил). И меня это не парило, до последнего времени.
rjkz написав:...... Дыхание - дело поправимое. ......... Это в общем-то не зависит от возраста.
Это зависит не от возраста, а от состояния здоровья.
От возраста зависят суставы.
Не только. Например, артерии тоже. Когда они зашлаковываются...
Да, артерии забиваются. Надо пить много воды, принимать аспирин,противохолестерольное. Колбасу не есть. Это если не запущено. Легкие можно разрабатывать просто дыхательной гимнастикой. Когда-то такое делал, Сейчас запустил.
ЛАД написав:Вот это женщина! И человек. Не очень свежая новость, но ладно. Долго думал, выкладывать сюда или нет.
Всемирно известный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года, сообщил ее институт.
Институт Джейн Гудолл объявил, что она умерла естественной смертью во время своего пребывания в Калифорнии в рамках тура по США.
«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке», — говорится в заявлении. «Она была неутомимым поборником защиты и восстановления нашей природы». .......... Она считалась ведущим специалистом по шимпанзе, её карьера длилась более 60 лет. Её исследования сыграли ключевую роль в доказательстве сходства поведения приматов и человека.
Известная защитница окружающей среды выступала на сцене в Нью-Йорке всего на прошлой неделе, а два дня спустя появилась с рассказом о своей работе в подкасте Wall Street Journal.
3 октября она должна была выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном ее долгой жизни и карьере, а на следующей неделе провести еще одно мероприятие в Вашингтоне (округ Колумбия).
И это в 91 год!
В 2021 году Гудолл опубликовала «Книгу надежды», в которой призналась, что иногда чувствовала, что ведет проигрышную борьбу, но объяснила, как ей удалось продолжать идти вперед.
В то время в интервью изданию Guardian она сказала: «Вы должны чувствовать себя подавленным, но затем есть что-то, что говорит: «Осталось еще очень много, и именно это нам нужно спасти».
«Тогда у тебя появляется дополнительная энергия. Бывают дни, когда мне не хочется вставать, но это длится недолго. Наверное, потому что я упрямый.