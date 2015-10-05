|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:41
rjkz написав: ЛАД написав:
Уже много лет не обедаю
Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два).
Как только начинаю обедать - набираю вес.
А какая у Вас физическая активность?
Сегодня низкая.
Но не обедаю я уже лет 30.
Тогда была не супер, но вполне достаточная - и ходил много, и зарядку делал ежедневно по 1 часу, в т.ч. и гантели (6 кг), и отжимания. Тогда ещё тренажёрных залов не было, занимался дома.
ЛАД
Додано: Сер 08 жов, 2025 12:01
rjkz написав:
пасибо, я попробую полностью избавится от жира ( в основном абдоминального), потом скажу сколько осталось.
Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза.
Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть.
К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене.
Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет.
85 я весил в 14-16 лет.
При этом в школе было погоняло "бицепс".
Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся.
На ЮТ есть такой доктор Петрик.
Рекомендую.
Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме.
Есть фарма, имеющая антиоксидальное действие. Пока (но по прямому назначению) время от времени принимаю мелатонин. Тоже есть побочка, но не критичная.
Я чуток выше, но в целом все похоже
ноги раскачаны - любил приседы и беготню с утяжелителями
15 лет назад с 85 кг был жиробас - сиськи при ходьбе тряслись, оптимум был 76
сейчас уже при 83 аполлон-вандам - видмо добавилось костей\связок\мышц
но до них еще 6 кг
как в мятущиеся институтские годы достигал 55, а в 30 при 74кг был как брюсли, а 70кг - выпускник освенцима
мне легче всего отказаться до завтраков
целые голодные сутки сейчас не потяну, но пару дней в неделе без завтраков и с безуглеводным ужином до 18 попробую
в здоровом теле - здоровый дух (сарказм
:"на самом деле одно из двух"), без лишнего веса бодрее, моложе
это вопрос не только эстетики\здоровья но и производительности
fox767676
Додано: Сер 08 жов, 2025 12:04
fox767676
без лишнего веса бодрее, моложе
это вопрос не только эстетики\здоровья но и производительности
особливо при +35 на вулиці це добре відчувається..
Hotab
4
4
4
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:42
fox767676 написав: rjkz написав:
пасибо, я попробую полностью избавится от жира ( в основном абдоминального), потом скажу сколько осталось.
Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза.
Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть.
К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене.
Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет.
85 я весил в 14-16 лет.
При этом в школе было погоняло "бицепс".
Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся.
На ЮТ есть такой доктор Петрик.
Рекомендую.
Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме.
Есть фарма, имеющая антиоксидальное действие. Пока (но по прямому назначению) время от времени принимаю мелатонин. Тоже есть побочка, но не критичная.
Я чуток выше, но в целом все похоже
ноги раскачаны - любил приседы и беготню с утяжелителями
15 лет назад с 85 кг был жиробас - сиськи при ходьбе тряслись, оптимум был 76
сейчас уже при 83 аполлон-вандам - видмо добавилось костей\связок\мышц
но до них еще 6 кг
как в мятущиеся институтские годы достигал 55, а в 30 при 74кг был как брюсли, а 70кг - выпускник освенцима
мне легче всего отказаться до завтраков
целые голодные сутки сейчас не потяну, но пару дней в неделе без завтраков и с безуглеводным ужином до 18 попробую
в здоровом теле - здоровый дух (сарказм
:"на самом деле одно из двух"), без лишнего веса бодрее, моложе
это вопрос не только эстетики\здоровья но и производительности
Ой, я вообще не представляю себя с таким весом.
Где-то в детстве осталось.
Наверное, общее телосложение у меня шире.
Я раньше не завтракал (тупо не успевал, предпочитал поспать), но жена приучила.
На весах это никак не сказалось.
До лет 12-13 было пухлое телосложение и были "сиськи", потом начал отжиматься, возможно гормональные изменения произошли, они "ушли".
Ноги из-за того спорта, которым я занимался, плюс очень много на велике ездил. Еще и в горку (Подольский спуск). Но очень была хреновая растяжка, когда начал восточными единоборствами заниматься, 2 года садился на шпагат. И то поперечный, на продольный так до конца и не сел.
Насчет ужина, вчера съел 3 огурца и кусок куриного мяса.
При этом за 2 дня прошел 37 тысяч шагов.
Возможно у Вас эндоморфное телосложение, я был в детстве мезоморфом, потом стал эндомезоморфом.
rjkz
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:56
rjkz
Какой обьём бедра и голени для понимания такого веса, голень больше бицепса(в пределах 47-49 я так понимаю) и существенно?
Если ноги толстые(щиколотка сразу видна и она >30см) и размер джинсов 38-40 то похудеть можно только выгнав воду(и сгустив кровь)
А так можно и ласты двинуть
барабашов
