rjkz написав: ЛАД написав: ........

Уже много лет не обедаю.

Уже много лет не обедаю.

Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два).

Сегодня низкая.

Но не обедаю я уже лет 30.

Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза.

Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть.

К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене.

Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет.

85 я весил в 14-16 лет.

При этом в школе было погоняло "бицепс".

Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся.

На ЮТ есть такой доктор Петрик.

Рекомендую.

Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме.

Я чуток выше, но в целом все похоже

ноги раскачаны - любил приседы и беготню с утяжелителями

15 лет назад с 85 кг был жиробас - сиськи при ходьбе тряслись, оптимум был 76

сейчас уже при 83 аполлон-вандам - видмо добавилось костей\связок\мышц

но до них еще 6 кг

как в мятущиеся институтские годы достигал 55, а в 30 при 74кг был как брюсли, а 70кг - выпускник освенцима

мне легче всего отказаться до завтраков

целые голодные сутки сейчас не потяну, но пару дней в неделе без завтраков и с безуглеводным ужином до 18 попробую

в здоровом теле - здоровый дух (сарказм :"на самом деле одно из двух"), без лишнего веса бодрее, моложе

без лишнего веса бодрее, моложе

особливо при +35 на вулиці це добре відчувається.. особливо при +35 на вулиці це добре відчувається.. Hotab Повідомлень: 16631 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2505 раз. Профіль 4 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 15:42 fox767676 написав: rjkz написав: пасибо, я попробую полностью избавится от жира ( в основном абдоминального), потом скажу сколько осталось.

Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза.

Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть.

К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене.

Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет.

85 я весил в 14-16 лет.

При этом в школе было погоняло "бицепс".

Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся.

На ЮТ есть такой доктор Петрик.

Рекомендую.

Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме.

Я чуток выше, но в целом все похоже

ноги раскачаны - любил приседы и беготню с утяжелителями

15 лет назад с 85 кг был жиробас - сиськи при ходьбе тряслись, оптимум был 76

сейчас уже при 83 аполлон-вандам - видмо добавилось костей\связок\мышц

но до них еще 6 кг

как в мятущиеся институтские годы достигал 55, а в 30 при 74кг был как брюсли, а 70кг - выпускник освенцима

мне легче всего отказаться до завтраков

целые голодные сутки сейчас не потяну, но пару дней в неделе без завтраков и с безуглеводным ужином до 18 попробую

в здоровом теле - здоровый дух (сарказм :"на самом деле одно из двух"), без лишнего веса бодрее, моложе

Ой, я вообще не представляю себя с таким весом.

Где-то в детстве осталось.

Наверное, общее телосложение у меня шире.

Я раньше не завтракал (тупо не успевал, предпочитал поспать), но жена приучила.

На весах это никак не сказалось.

До лет 12-13 было пухлое телосложение и были "сиськи", потом начал отжиматься, возможно гормональные изменения произошли, они "ушли".

Ноги из-за того спорта, которым я занимался, плюс очень много на велике ездил. Еще и в горку (Подольский спуск). Но очень была хреновая растяжка, когда начал восточными единоборствами заниматься, 2 года садился на шпагат. И то поперечный, на продольный так до конца и не сел.

Насчет ужина, вчера съел 3 огурца и кусок куриного мяса.

При этом за 2 дня прошел 37 тысяч шагов.

Какой обьём бедра и голени для понимания такого веса, голень больше бицепса(в пределах 47-49 я так понимаю) и существенно?

Если ноги толстые(щиколотка сразу видна и она >30см) и размер джинсов 38-40 то похудеть можно только выгнав воду(и сгустив кровь)

А так можно и ласты двинуть барабашов

