rjkz написав:

пасибо, я попробую полностью избавится от жира ( в основном абдоминального), потом скажу сколько осталось.Такой тип телосложения плюс тяжелые кости. Противоположность остеопороза.Оземпик я уже думал. Мне даже это страховка может покрыть.К тому-же сейчас он поступил в свободную продажу и по сниженной цене.Но там есть побочки. Врач пока отговаривает, хотя говорила, что если я решу, то она выпишет.85 я весил в 14-16 лет.При этом в школе было погоняло "бицепс".Очень много массы на ногах. Жира там нет и грамма. Теща все интересовалась или у меня ноги не болят. Они наверное весят как она вся.На ЮТ есть такой доктор Петрик.Рекомендую.Кстати, пока еще в Киеве были, жена была у него и его жены (тоже доктора) на приеме.Есть фарма, имеющая антиоксидальное действие. Пока (но по прямому назначению) время от времени принимаю мелатонин. Тоже есть побочка, но не критичная.