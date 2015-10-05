RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:00

Здогадайтесь чому?))

Щось ця гілка мені почала нагадувати гілку "За що ми любимо ІнвестораК?"🤦🏻 :mrgreen: :lol:
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:09

  Успіх написав:Щось ця гілка мені почала нагадувати гілку "За що ми любимо ІнвестораК?"🤦🏻 :mrgreen: :lol:


Потому что мы все должны любить Успиха Д?
Название ветки "психология И САМОРОЗВИТОК"?
Что Успих может сказать про САМОРОЗВИТОК?
Как замешивать раствор и класть плитку?
По секрету, тут большинство с ветки про недвигу. ОНи могут об этом рассказать еще больше. Причем, скорей всего, с подробностями, о которых Успих никогда не слышал.
Расскажи про то, как ты интеллектуально или физически развиваешься.
Как развиваешь своих детей.
Это будет интересно. Правда.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:20

Re: Психологія та саморозвиток

  rjkz написав:старший пока эндоморф, но начинают раздвигаться плечи.
Только нифига спортом не хочет заниматься.


якщо зріст спадково нижче середнього серед однолітків, то треба активно примушувати , пояснювати
турнік, біг, басейн
гадаю після ціеї війни будуть кар'єрні фільтри для <175, може навіть на рівні ООН іструкцію спустять :)
я коли кудись їду більше 10 днів беру таке, та упори для віджиманнь
https://rozetka.com.ua/ua/easyfit-56001 ... OFEALw_wcB
