Успіх написав:Щось ця гілка мені почала нагадувати гілку "За що ми любимо ІнвестораК?"🤦🏻
Потому что мы все должны любить Успиха Д? Название ветки "психология И САМОРОЗВИТОК"? Что Успих может сказать про САМОРОЗВИТОК? Как замешивать раствор и класть плитку? По секрету, тут большинство с ветки про недвигу. ОНи могут об этом рассказать еще больше. Причем, скорей всего, с подробностями, о которых Успих никогда не слышал. Расскажи про то, как ты интеллектуально или физически развиваешься. Как развиваешь своих детей. Это будет интересно. Правда.
rjkz написав:старший пока эндоморф, но начинают раздвигаться плечи. Только нифига спортом не хочет заниматься.
якщо зріст спадково нижче середнього серед однолітків, то треба активно примушувати , пояснювати турнік, біг, басейн гадаю після ціеї війни будуть кар'єрні фільтри для <175, може навіть на рівні ООН іструкцію спустять я коли кудись їду більше 10 днів беру таке, та упори для віджиманнь https://rozetka.com.ua/ua/easyfit-56001 ... OFEALw_wcB
Британец едва не умер, съев 3 килограмма мармеладных мишек.
33-летний водитель грузовика из Йоркшира Натан Римингтон заказал через интернет-магазин контейнер с мармеладными мишками.
За трое суток он съел всех мишек до единого, после чего оказался в отделении неотложной помощи с интенсивной болью в животе, повышенным потоотделением и высоким артериальным давлением.
Первоначально медики предположили у пациента пищевое отравление. Однако последующие анализы выявили аномально высокую концентрацию желатина в его пищеварительной системе.
После проведения серии исследований Римингтону поставили диагноз «острый дивертикулит».
Мужчина провел шесть дней в палате интенсивной терапии с высокой температурой и сильным болевым синдромом, но в конечном итоге полностью восстановил здоровье.
Давай на Маттабе такой же опыт поставим Женшины во время климакса склонны жрать вёдрами даже гуталин, если так завещает инстагуру с ботоксным епалом. Только надо выхлоп ему(ей) замазать 900м цементом чтоб опыт не только познавательным, но и плодотворным.