Британец едва не умер, съев 3 килограмма мармеладных мишек.
33-летний водитель грузовика из Йоркшира Натан Римингтон заказал через интернет-магазин контейнер с мармеладными мишками.
За трое суток он съел всех мишек до единого, после чего оказался в отделении неотложной помощи с интенсивной болью в животе, повышенным потоотделением и высоким артериальным давлением.
Первоначально медики предположили у пациента пищевое отравление. Однако последующие анализы выявили аномально высокую концентрацию желатина в его пищеварительной системе.
После проведения серии исследований Римингтону поставили диагноз «острый дивертикулит».
Мужчина провел шесть дней в палате интенсивной терапии с высокой температурой и сильным болевым синдромом, но в конечном итоге полностью восстановил здоровье.