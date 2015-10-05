RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:21

iq тест

iq тест
Зображення
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:08

Re: Психологія та саморозвиток

Трохи схоже, теж мала дитина на тесті (у психолога чи перед школою якийсь):
- Що потрібно, щоб машина їхала?
(Бензин, двигун, руль, колеса,...)
Дитина:
- Тормоза!
- Чому?
- А тато вчора казав, що не поїдемо нікуди бо тормозів нема.
Тупий?
Якщо тест приймає адекватна людина, це одне. А якщо звичайний тест на компі (або паперовий), який обробляється автоматично за кількістю "правильних" відповідей? І часто вже і не людиною.
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:47

Зображення
