Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:21
iq тест
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:08
Re: Психологія та саморозвиток
Трохи схоже, теж мала дитина на тесті (у психолога чи перед школою якийсь):
- Що потрібно, щоб машина їхала?
(Бензин, двигун, руль, колеса,...)
Дитина:
- Тормоза!
- Чому?
- А тато вчора казав, що не поїдемо нікуди бо тормозів нема.
Тупий?
Якщо тест приймає адекватна людина, це одне. А якщо звичайний тест на компі (або паперовий), який обробляється автоматично за кількістю "правильних" відповідей? І часто вже і не людиною.
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:12
Ну ось ніяк не второпаю, чому 2 вови?
Чи я чогось не знаю?
Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.
Чи треба було 22 лютого скласти зброю й розгорнути червоний килимок від кордону до центру Києва?
Не розумію.
Я ніколи не починав бійки першим. Й якщо можно уникнути фізичного насилля, то я використовую кожен шанс. Але якщо все, почалося, й я бачу, що іншого виходу нема, то що залишається крім як захищатися? Лягти й чекати коли тебе заб"ють до смерті?
