Трохи схоже, теж мала дитина на тесті (у психолога чи перед школою якийсь): - Що потрібно, щоб машина їхала? (Бензин, двигун, руль, колеса,...) Дитина: - Тормоза! - Чому? - А тато вчора казав, що не поїдемо нікуди бо тормозів нема. Тупий? Якщо тест приймає адекватна людина, це одне. А якщо звичайний тест на компі (або паперовий), який обробляється автоматично за кількістю "правильних" відповідей? І часто вже і не людиною.
тому що 2 вови 170 см поставили світ на межу катастрофи
Ну ось ніяк не второпаю, чому 2 вови?
Чи я чогось не знаю? Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор? Україна начеб-то робить все щоб просто вижити. Чи треба було 22 лютого скласти зброю й розгорнути червоний килимок від кордону до центру Києва? Не розумію. Я ніколи не починав бійки першим. Й якщо можно уникнути фізичного насилля, то я використовую кожен шанс. Але якщо все, почалося, й я бачу, що іншого виходу нема, то що залишається крім як захищатися? Лягти й чекати коли тебе заб"ють до смерті?
rjkz написав:Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор? Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.
Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?
fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків
ті що повтікали за кордоном мовчали би в тряпку, а не розказували які вони патріотичні герої і якби вони вжуххххх,