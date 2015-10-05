|
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:21
iq тест
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:08
Трохи схоже, теж мала дитина на тесті (у психолога чи перед школою якийсь):
- Що потрібно, щоб машина їхала?
(Бензин, двигун, руль, колеса,...)
Дитина:
- Тормоза!
- Чому?
- А тато вчора казав, що не поїдемо нікуди бо тормозів нема.
Тупий?
Якщо тест приймає адекватна людина, це одне. А якщо звичайний тест на компі (або паперовий), який обробляється автоматично за кількістю "правильних" відповідей? І часто вже і не людиною.
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:12
Ну ось ніяк не второпаю, чому 2 вови?
Чи я чогось не знаю?
Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.
Чи треба було 22 лютого скласти зброю й розгорнути червоний килимок від кордону до центру Києва?
Не розумію.
Я ніколи не починав бійки першим. Й якщо можно уникнути фізичного насилля, то я використовую кожен шанс. Але якщо все, почалося, й я бачу, що іншого виходу нема, то що залишається крім як захищатися? Лягти й чекати коли тебе заб"ють до смерті?
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:54
Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути
а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили
помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії
якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:17
fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:19
ностальгія за берізками
ті що повтікали за кордоном мовчали би в тряпку, а не розказували які вони патріотичні герої і якби вони вжуххххх,
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:49
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:51
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:44
Я зрозумів, порох - Ваше все.
Саме за часів пороха було прийняте рішення по нашій еміграції.
А поліз він куди й як справляється до питання ЧОМУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ винен в нападі на Україну ніяк не відповідає.
Тому що вам він не подобається.
Це дуже зрозуміла й аргументована відповідь.
Те що Україна майже 4 роки стримує в рази більшу армію, "2-гу в світі" для вас не аргумент.
На рахунок Трампу - як з ним мати справу, це питання з зірочкою не тільки для Зе, але й для лідерів європейських країн та Канади.
Проте він називає "друзями" й "гарними хлопцями" л(п)дерів рашки, кндр та кнр.
Чого варті тільки його висловлювання про "папірового тигра", який мав цю війну виграти за тиждень, а він 4 роки возиться. Я вже майже не шокований. Тобто, його дратує, що величезна військова машина раші не може подолати значно меншого супротивника, а не те що диктатура напала на суверенну державу, яка обороняється? Ніякої поваги до міжнародного права я теж в його словах не помітив. Ніколи. А спектаклю в Овальному кабінеті є пояснення.
Його хотіли зробити - його зробили. Й якщоб Зе не повівся на одне питання, буле-б інше, якщоб він не відповів - за ньогоб відповили.
Повірте мені, я тут вже неодноразово ставав жертвою таких маніпуляцій.
Тут зовсім не те "джентельменське" середовище яке в Україні (принаймі я працював за зовсім іншою мораллю та етикою в своєму бізнес середовищі).
Тут хижаки яки грають по своїм правилам котрі "пишуться" сільнійшим.
Й Зе ще добре справився.
Адекватні люди, навіть трампісти, були обурені поведінокою господарів Овального кабінету.
Але в Україні призначили свого вінуватого.
