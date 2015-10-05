2021 рік, якщо не помиляюсь
тоді вже інформаційний шорох пішов
мабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціею
мені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїї
але повернемось до головного антагоніста
це що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?
І команду такуж підібрав
І навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?
Це щонайменш психологічна незрілість.