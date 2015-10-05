RSS
  #
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:27

Re: Психологія та саморозвиток

  The_Rebel написав:fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків


2021 рік, якщо не помиляюсь
тоді вже інформаційний шорох пішов
мабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціею
мені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїї

але повернемось до головного антагоніста
це що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?
І команду такуж підібрав
І навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?
Це щонайменш психологічна незрілість.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:39

rjkz
Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:00

  rjkz написав:Але в Україні призначили свого вінуватого.

Українській Вова провів надпотужне ІПСО сам проти себе влаштувавши сортову мобілізацію з брехнею що це все не правда.
Зараз Вова для України токсичний.
На нього все повісять... Включаючи вбивство Джона Кеннеді та глобальне потепління.
  #
