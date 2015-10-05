у меня нет ни того ни другого. С саморегуляцией у народа беда. Чем война глобально отличается от ДТП, ВИЧ или онкологии? Ни у кого же не было апатии от того, сколько людей умирает от онкологии или в дтп? СМИ делают своё дело.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:41
у меня нет ни того ни другого. С саморегуляцией у народа беда. Чем война глобально отличается от ДТП, ВИЧ или онкологии? Ни у кого же не было апатии от того, сколько людей умирает от онкологии или в дтп? СМИ делают своё дело.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 10 жов, 2025 01:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:47
Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...
не робили завчасної паніки.
Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.
Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.
Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?
Нікуя ти не шариш
Дивись як населення найобувати треба
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:52
Якщоб я був патріотичним героєм, то повернувся-б на початку війни й пішов до ЗСУ.
Я цього не зробив. Тож я не є патріотичний герой.
Але хто такий цей "патріотичний герой"?
Коли ми їхали, до нас приїджали наші друзі. Всі в вишиванках (з натяком?).
На наше питання, що в них діти й буде велика війна, то треба щось робити.
Вони відповідали, що вони патріоти й будуть захищати країну.
Така позиція вартувала-б поваги, але...
Але виявилося, що зі всіх наших друзів тількі один так зробив.
Інші ховаються по своїх хатах, жінкі виходять за всім що треба купити.
А вони не висовують носа.
Хтось має 3-х дітей й це дає їм можливість законно пересуватися містом.
Хтось був дуже рішучій в 2014-2021, навіть накупив собі камуфляж, окуляри, рукавички, ножі, біноклі й таке інше. З прапором України на домі, в машині.
Але коли їх місто захопили загарбники, він не пішов навіть в ТРО, а сидів в погребі з консервацією, потім вибрався до Києва, а коли стало кінцево зрозуміло, що в його містечко ворог більше не повернеться, повернувся до свого будинку, до погребу з консервацією, мангалу ...й прапору на будинку. То він є той "патріотичний герой"?
В Україні зараз дуже важки часи, а в важки часи в усіх негараздах звинувачують владу. Заслуговує вона того чи ні.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:58
Ви помиляєтесь.
Все вірно, я втік від війни, але...ще до ковіду я став резидентом США.
Тож ви помилилися лише в часі. Значно помилилися.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:00
UA
А мільйони все одно мали бронь. Включно з апаратчиками, які просто не такі публічні.
І це тоді, коли був дефіцит на фронті і дійсно вигрібали під чисту всіх, хто не був найнеобхідніший в тилу.
А в ситуації, коли в Україні мужиків 10+ мільйонів, а фронту треба 1-2 , то бронювання важливих для економіки і оборони просто необхідне: Інша справа, що туди по заліпушним паперам мають потрапляти одиниці і з ними мають боротися . А не те що у нас. Проте… в корумпованій країні, де всі , і ти включно, звикли вирішувати питання в обхід законів, чому з мобілізацією мало б бути інакше? Тобто до війни корупція і можливість рішити питання влаштовували, а тут раптом «ой»??
|