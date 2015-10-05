у меня нет ни того ни другого. С саморегуляцией у народа беда. Чем война глобально отличается от ДТП, ВИЧ или онкологии? Ни у кого же не было апатии от того, сколько людей умирает от онкологии или в дтп? СМИ делают своё дело.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:41
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:47
Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...
не робили завчасної паніки.
Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.
Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.
Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?
Нікуя ти не шариш
Дивись як населення найобувати треба
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:52
Якщоб я був патріотичним героєм, то повернувся-б на початку війни й пішов до ЗСУ.
Я цього не зробив. Тож я не є патріотичний герой.
Але хто такий цей "патріотичний герой"?
Коли ми їхали, до нас приїджали наші друзі. Всі в вишиванках (з натяком?).
На наше питання, що в них діти й буде велика війна, то треба щось робити.
Вони відповідали, що вони патріоти й будуть захищати країну.
Така позиція вартувала-б поваги, але...
Але виявилося, що зі всіх наших друзів тількі один так зробив.
Інші ховаються по своїх хатах, жінкі виходять за всім що треба купити.
А вони не висовують носа.
Хтось має 3-х дітей й це дає їм можливість законно пересуватися містом.
Хтось був дуже рішучій в 2014-2021, навіть накупив собі камуфляж, окуляри, рукавички, ножі, біноклі й таке інше. З прапором України на домі, в машині.
Але коли їх місто захопили загарбники, він не пішов навіть в ТРО, а сидів в погребі з консервацією, потім вибрався до Києва, а коли стало кінцево зрозуміло, що в його містечко ворог більше не повернеться, повернувся до свого будинку, до погребу з консервацією, мангалу ...й прапору на будинку. То він є той "патріотичний герой"?
В Україні зараз дуже важки часи, а в важки часи в усіх негараздах звинувачують владу. Заслуговує вона того чи ні.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:58
Ви помиляєтесь.
Все вірно, я втік від війни, але...ще до ковіду я став резидентом США.
Тож ви помилилися лише в часі. Значно помилилися.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:00
UA
А мільйони все одно мали бронь. Включно з апаратчиками, які просто не такі публічні.
І це тоді, коли був дефіцит на фронті і дійсно вигрібали під чисту всіх, хто не був найнеобхідніший в тилу.
А в ситуації, коли в Україні мужиків 10+ мільйонів, а фронту треба 1-2 , то бронювання важливих для економіки і оборони просто необхідне: Інша справа, що туди по заліпушним паперам мають потрапляти одиниці і з ними мають боротися . А не те що у нас. Проте… в корумпованій країні, де всі , і ти включно, звикли вирішувати питання в обхід законів, чому з мобілізацією мало б бути інакше? Тобто до війни корупція і можливість рішити питання влаштовували, а тут раптом «ой»??
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:10
Ти студентів 30 - 50 років поясни.
Відсрочки поясни. Батьків загиблих доглядати не треба?
Бронь в Макдональдсі та страхових компаніях поясни.
Закон про посилення мобілізації від початку робився щоб населення демотивувати.
Версія що Зе влада зовсім тупа не приймаю.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:26
Патріотизм та хист до вбивств це різне.
Серед добровольців на початку війни шараварних патріотів не було. Вони всі на ЗУ втікли. Коли на Оболонь прорвалася ДРГ, місцеві хлопці камінням с заду по голові вбивали озброєних москалів.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:29
UA
Есть закон, а есть его реализация.
Hotab вам всё правильно написал.
Сталин лично не проводил мобилизацию. И не указывал пофамильно, кого призвать, а кого забронироваьб.
Точно так же этим не занимался и Зеленский.
В стране победившей коррупции очень сложно (невозможно?) провести мобилизацию иначе. Даже при самом идеальном законе.
И вряд ли хоть в какой-то стране все мужчины захотят пойти добровольцами на фронт. И даже не большинство. И даже по призыву, если можно уклониться.
И не забывайте, в СССР, тем более, во времена Сталина, существовала жёсткая система прописки. И проживание без прописки было чуть ли не уголовным преступлением (а, может, и было). Зарегистрироваться нужно было даже при кратковременном приезде. Это сильно облегчало работу военкоматов.
И да, вышиванка не признак патриотизма. В Крыму на день вышиванки тоже надевали очень многие.
В законе предусмотрено бронирование студентов. В общем-то, понятное решение. Законодатели должны были предусмотреть, что этим воспользуются все, кому не лень? Как? Оговорить возраст студентов?
Так у нас нет запрета учиться в любом возрасте. Был бы повод для обвинений в сегрегации по возрасту. Вы написали бы об этом одним из первых.
Вы сейчас сами поняли, что написали?
Не знаю, как и что было в Киеве, но вы хотите сказать, что у "місцевих хлопців", которые "камінням с заду по голові вбивали озброєних москалів", был "хист до вбивств"?
Хотя сомневаюсь в распространённости таких случаев. Убить камнем можно с небольшого расстояния. А ДРГ вооружены не камнями.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 жов, 2025 02:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:42
Раз нельзя, то зачем оттягивать конец?
Или можно иначе, убрав коррупцию?
Правда времени что то менять уже нет.
Два года назад нужно было принимать правильные решения...
Это не концерт Квартала, тут вырезать и переснять сценку не получится.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:49
Как "убрать коррупцию" во время войны, если это не удалось сделать за 30 предыдущих лет? Чудес не бывает.
Какие решения вы считаете "правильными"?
Я на параллельной ветке несколько раз спрашивал - как надо проводить мобилизацию?
Точнее, как надо в идеале, я знаю. А как в нашей реальной стране и реальной ситуации?
Расскажите, с интересом послушаю.
А практически она проводится так, как проводится, и это позволяет продолжать сопротивление агрессии.
