Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 766767768769> Додано: П'ят 10 жов, 2025 03:20 Hotab написав: rjkz

Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую. Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую.



Я не фанат будь кого.

Але не можна ставити все з ніг на голову.

Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.

Ну ніяк не можна!

Але...але світ змінюється. Вже змінився.

Сила Права змінилася правом Сили.

Хто сільнійший тот й правий.

Нікому не можна вірити.

Тількі у власні сили.

Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити.

Україні пропонують "корейський варіант"? Чому не уточнюють, що в Кореї розташована найпотужніша база ЗС США включно з флотом й авіацією.

Я був там поряд. Вона існує.

Але й в Афганістані була американська армія.

Й вона пішла звідти. Дуже поспішки. Й американське спорядження й зброю захопили таліби.

Тож про яку присутність будь кого може йти мова, якщо цей "хтось" в один день сяде на свої "прекрасні літаки" та втече?

ЗСУ нікуди не втече. Тож вірити можна тільки в свою армію. Це не високі слова, це - сумна реальність світу який є зараз.

Й странам НАТО нема на що розраховувати - ніхто не буде воювати ні за Естонію ні за Латвію ні за Литву. А на Польщу пуйло поки що нападати й не буде.

Думаєте вони цього не розуміють? Ще й як розуміють.

Тому й допомогають Україні захищатися, але так щоб подовше. Бо поки хижак зайнятий однією жертвою він не дуже дивиться на кого ще напасти.

А за той час поки йде війна в Україні...або емір або ще щось. Я не фанат будь кого.Але не можна ставити все з ніг на голову.Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.Ну ніяк не можна!Але...але світ змінюється. Вже змінився.Сила Права змінилася правом Сили.Хто сільнійший тот й правий.Нікому не можна вірити.Тількі у власні сили.Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити.Україні пропонують "корейський варіант"? Чому не уточнюють, що в Кореї розташована найпотужніша база ЗС США включно з флотом й авіацією.Я був там поряд. Вона існує.Але й в Афганістані була американська армія.Й вона пішла звідти. Дуже поспішки. Й американське спорядження й зброю захопили таліби.Тож про яку присутність будь кого може йти мова, якщо цей "хтось" в один день сяде на свої "прекрасні літаки" та втече?ЗСУ нікуди не втече. Тож вірити можна тільки в свою армію. Це не високі слова, це - сумна реальність світу який є зараз.Й странам НАТО нема на що розраховувати - ніхто не буде воювати ні за Естонію ні за Латвію ні за Литву. А на Польщу пуйло поки що нападати й не буде.Думаєте вони цього не розуміють? Ще й як розуміють.Тому й допомогають Україні захищатися, але так щоб подовше. Бо поки хижак зайнятий однією жертвою він не дуже дивиться на кого ще напасти.А за той час поки йде війна в Україні...або емір або ще щось. rjkz

Повідомлень: 17858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 03:37 UA написав: rjkz написав: Але в Україні призначили свого вінуватого. Але в Україні призначили свого вінуватого.

Українській Вова провів надпотужне ІПСО сам проти себе влаштувавши сортову мобілізацію з брехнею що це все не правда.

Зараз Вова для України токсичний.

На нього все повісять... Включаючи вбивство Джона Кеннеді та глобальне потепління. Українській Вова провів надпотужне ІПСО сам проти себе влаштувавши сортову мобілізацію з брехнею що це все не правда.Зараз Вова для України токсичний.На нього все повісять... Включаючи вбивство Джона Кеннеді та глобальне потепління.



Про то я не в курсі, вибачаюсь.

Що значить "сортова мобілізація"?

Про те що в першу чергу переловили всіх хлопців по селах?

Ну знаю.

Але й в містах таке було.

Й в Києві.

Сидів родич друзів 3 роки не виходячі з квартири, потім ризикнув в АТБ за півасіком через дорогу вийти, та був бусіфікований.

Одному моєму другові повістки приходіли, він в Києві мешкає, вища освіта.

Пішов до ТЦК але в нього дійсно таки діагнози, що його й хотіли б кудись запхнути та ніхто не бере.

Інший сидить на дачі гоне "самжене" й там його й "знищує". А на київську адресу повістки йдуть.

Я тут зустрів 35 річного здорового хлопця чи не то з Полтави чи не то з області.

Чесно сказав, що його "списали" в військоматі за якусь там аварію яка трапилась більш ніж 10 років тому. На кордоні дав грошей щоб випустили. Приїхав по Ю4Ю.Працював на 3-х роботах. Англійської зиро, тож працював фізично. Але його "списали". Може й не просто так?

Й він не один такий.

Тож не тільки хлопці з сел попали на фронт й не тільки кияни переховуються закордоном. Про то я не в курсі, вибачаюсь.Що значить "сортова мобілізація"?Про те що в першу чергу переловили всіх хлопців по селах?Ну знаю.Але й в містах таке було.Й в Києві.Сидів родич друзів 3 роки не виходячі з квартири, потім ризикнув в АТБ за півасіком через дорогу вийти, та був бусіфікований.Одному моєму другові повістки приходіли, він в Києві мешкає, вища освіта.Пішов до ТЦК але в нього дійсно таки діагнози, що його й хотіли б кудись запхнути та ніхто не бере.Інший сидить на дачі гоне "самжене" й там його й "знищує". А на київську адресу повістки йдуть.Я тут зустрів 35 річного здорового хлопця чи не то з Полтави чи не то з області.Чесно сказав, що його "списали"в військоматі за якусь там аварію яка трапилась більш ніж 10 років тому. На кордоні дав грошей щоб випустили. Приїхав по Ю4Ю.Працював на 3-х роботах. Англійської зиро, тож працював фізично. Але його "списали". Може й не просто так?Й він не один такий.Тож не тільки хлопці з сел попали на фронт й не тільки кияни переховуються закордоном. rjkz

Повідомлень: 17858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 03:53 ЛАД написав: rjkz

Я не фанат Зеленского, хотя голосовал за него и, в отличие от многих, не отрекаюсь от этого. И, возможно, и после войны проголосую за него. Если вообще пойду на выборы и не будет никого лучшего (пока не вижу).

И я не такой суровый, как fox767676.

Но 2 претензии у меня к нему есть.

Первая (и основная) - он пришёл к власти во многом как антитеза порошенковскому армовиру. Но придя к власти фактически продолжил его политику. Практически во всём.

Допускаю, что он просто побоялся обострения ситуации в стране и реакции "активистов" (скорее всего). Но когда он шёл на выборы это всё было, ничего нового после его прихода к власти не произошло. Он должен был иметь хоть какой-то план действий. И в отношении к нашим "активистам", и в отношении РФ (а не просто: "посмотреть в глаза Путину") . Если его не было или он боялся, то не стоило и идти.

Вторая. У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен с UA и не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал Banderlog, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...

Вот тут вторая претензия. Я уже говорил - я не работаю ни в Генштабе, ни в ОП и не обладаю информацией. Могу судить только по общедоступной.

Исходя из неё, я считаю, что уже, как минимум, года 1,5 не видно каких-то шансов на победу (если иметь ввиду возврат к границам хотя бы 22.02.2022). И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?

Надо было (скорее всего не напрямую, а через посредников, желательно с участием США) выходить на переговоры с РФ и предлагать политические уступки. От вступления в НАТО можно отказаться более, чем спокойно - они нас всё равно в обозримом будущем принимать не собираются. И сегодня не Трамп должен предлагать нам варианты мира, а мы должны выдвигать какие-то реальные предложения, а не просто соглашаться на прекращение огня по сегодняшней ЛБЗ без всяких условий. Я не фанат Зеленского, хотя голосовал за него и, в отличие от многих, не отрекаюсь от этого. И, возможно, и после войны проголосую за него. Если вообще пойду на выборы и не будет никого лучшего (пока не вижу).И я не такой суровый, какНо 2 претензии у меня к нему есть.(и основная) - он пришёл к власти во многом как антитеза порошенковскому армовиру. Но придя к власти фактически продолжил его политику. Практически во всём.Допускаю, что он просто побоялся обострения ситуации в стране и реакции "активистов" (скорее всего). Но когда он шёл на выборы это всё было, ничего нового после его прихода к власти не произошло. Он должен был иметь хоть какой-то план действий. И в отношении к нашим "активистам", и в отношении РФ (а не просто: "посмотреть в глаза Путину") . Если его не было или он боялся, то не стоило и идти.У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен си не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...Вот тутпретензия. Я уже говорил - я не работаю ни в Генштабе, ни в ОП и не обладаю информацией. Могу судить только по общедоступной.Исходя из неё, я считаю, что уже, как минимум, года 1,5 не видно каких-то шансов на победу (если иметь ввиду возврат к границам хотя бы 22.02.2022). И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?Надо было (скорее всего не напрямую, а через посредников, желательно с участием США) выходить на переговоры с РФ и предлагать политические уступки. От вступления в НАТО можно отказаться более, чем спокойно - они нас всё равно в обозримом будущем принимать не собираются. И сегодня не Трамп должен предлагать нам варианты мира, а мы должны выдвигать какие-то реальные предложения, а не просто соглашаться на прекращение огня по сегодняшней ЛБЗ без всяких условий.



Я прошу прощения, может мне отсюда и не так видно, но пуйлу не только Донбасс нужен. Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0 без Украины.

ЛЮБОЙ мир с пуйлом - это всего лишь пауза перед следующей войной. И будет опять вторжение, в результате которого СРАЗУ будет захвачено много территорий.

"Белые начинают и выигрывают" . шахматная фраза, она не спроста. Выигрывает обычно тот, кто в нападении. ТОлько обороняющийся обречен на проигрыш, хоть это и можно растянуть во времени. А Украине не очень-то давали нападать.

Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию.

А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.

Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.

Они уже все спланировали и поделили. А тут такой конфуз.

"-Бубликов умер.

-Как умер? Почему? Я не отдавала такого распоряжения".

Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента.

Тогда-бы сложили 2+2.

И поняли, почему ультиматумы объявляются, а последствий нет.

И почему в Анкоридже была совместная поездка в автомобиле.

"Все уже украдено до нас"(с) Я прошу прощения, может мне отсюда и не так видно, но пуйлу не только Донбасс нужен. Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0 без Украины.ЛЮБОЙ мир с пуйлом - это всего лишь пауза перед следующей войной. И будет опять вторжение, в результате которого СРАЗУ будет захвачено много территорий."Белые начинают и выигрывают" . шахматная фраза, она не спроста. Выигрывает обычно тот, кто в нападении. ТОлько обороняющийся обречен на проигрыш, хоть это и можно растянуть во времени. А Украине не очень-то давали нападать.Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию.А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.Они уже все спланировали и поделили. А тут такой конфуз."-Бубликов умер.-Как умер? Почему? Я не отдавала такого распоряжения".Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента.Тогда-бы сложили 2+2.И поняли, почему ультиматумы объявляются, а последствий нет.И почему в Анкоридже была совместная поездка в автомобиле."Все уже украдено до нас"(с) rjkz

Повідомлень: 17858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:04 UA написав: ЛАД написав: rjkz

Вторая. У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен с UA и не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал Banderlog, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...

У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен си не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...

Ещё более несправедливо?

У населения были претензии к справедливости мобилизации, а не к её наличию.

Почему были? Мне сдается что уже всем всё пох.

С кем не поговоришь из Украины депресняк и апатия. Ещё более несправедливо?У населения были претензии к справедливости мобилизации, а не к её наличию.Почему были? Мне сдается что уже всем всё пох.С кем не поговоришь из Украины депресняк и апатия.



Слушайте, как только началась большая война, многие пошли в военкоматы сами.

Это были те, кто готов был воевать.

Потом стали брать тех, кто сам не хотел, но готов был по повестке.

Потом уже стали нужны те, кто не хотел.

Понятное дело, что те кто не хотел - недовольны.

И даже больше скажу, уже просто устали те, кто сам пошел.

Мой друг воюет с апреля 22го. Сам пошел. Выезжал за границу к семье на 10 дней один раз. Вернулся и опять на фронте. Контужен.

Из тех, кто пришел с ним в 22-м никого не осталось.

Были и СЗЧ. Но он там и он тоже очень устал.

"Эта война - не спринт, это - марафон" - его слова.

Некоторые мои патриотичные друзья уже готовы на любые условия остановки войны.

Они в Киеве.

Не воевали и не воюют. Но устали.

Задаю вопрос. " Что ты будешь делать как только остановится война?"

"Свалю".

Ну так а для кого были те вышиванки, в которых они приезжали нас провожать?

А для кого был тот "героизм" и "патриотизм"?

Толку и от тех флагов на доме и от вышиванок? Слушайте, как только началась большая война, многие пошли в военкоматы сами.Это были те, кто готов был воевать.Потом стали брать тех, кто сам не хотел, но готов был по повестке.Потом уже стали нужны те, кто не хотел.Понятное дело, что те кто не хотел - недовольны.И даже больше скажу, уже просто устали те, кто сам пошел.Мой друг воюет с апреля 22го. Сам пошел. Выезжал за границу к семье на 10 дней один раз. Вернулся и опять на фронте. Контужен.Из тех, кто пришел с ним в 22-м никого не осталось.Были и СЗЧ. Но он там и он тоже очень устал."Эта война - не спринт, это - марафон" - его слова.Некоторые мои патриотичные друзья уже готовы на любые условия остановки войны.Они в Киеве.Не воевали и не воюют. Но устали.Задаю вопрос. " Что ты будешь делать как только остановится война?""Свалю".Ну так а для кого были те вышиванки, в которых они приезжали нас провожать?А для кого был тот "героизм" и "патриотизм"?Толку и от тех флагов на доме и от вышиванок? rjkz

Повідомлень: 17858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:07 UA написав: ЛАД написав: rjkz

И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?

И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?

Его потужнисть стоила жизни моим родственникам и друзьям.

А покалеченых? Его потужнисть стоила жизни моим родственникам и друзьям.А покалеченых?



Не только Вашим.

Я не уверен что и после войны мы узнаем истиную цифру потерь.

Но для меня только один виновник основной виновник этого.

И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет. Не только Вашим.Я не уверен что и после войны мы узнаем истиную цифру потерь.Но для меня только один виновник основной виновник этого.И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет. rjkz

Повідомлень: 17858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:22 UA написав: Hotab написав: Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене».

Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене».Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість

Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...

не робили завчасної паніки.

Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.



Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.

Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?



Нікуя ти не шариш

Дивись як населення найобувати треба

https://www.youtube.com/shorts/VZ60JIS2ANg Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція...не робили завчасної паніки.Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали.Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?Нікуя ти не шаришДивись як населення найобувати треба



Тут Вы не совсем правы.

Смотря, конечно, кого называть "элитой".

Насколько я помню, на ютубе было интервью с одним из банкиров.

Он пошел воевать со своим сыном.

Сын погиб.

Зе - человек из шоубизнеса, у него есть проекты.

Люди из его проектов и воюют и погибают.

И не только из его. Из Дизеля парень погиб. Еще один как минимум воюет.

Насколько я знаю, сейчас не вспомню фамилий (хотя стоило), несколько депутатов и воевали и погибли. Мэры городов, спортсмены, чиновники.

Видел интервью с танцором - Дикусар (если правильно вспомнил). Он воевал тогда.

Яма сбежал в Майами. Потап - сбежал.

Вон Лигу Смеха Виктор Розовый ведет. Это он-то не воевал?

В общем, Вы скажите кого считаете той элитой которая не воевала.

ахметов? коломойский? порох? Ну от этих я и не ожидаю. Тут Вы не совсем правы.Смотря, конечно, кого называть "элитой".Насколько я помню, на ютубе было интервью с одним из банкиров.Он пошел воевать со своим сыном.Сын погиб.Зе - человек из шоубизнеса, у него есть проекты.Люди из его проектов и воюют и погибают.И не только из его. Из Дизеля парень погиб. Еще один как минимум воюет.Насколько я знаю, сейчас не вспомню фамилий (хотя стоило), несколько депутатов и воевали и погибли. Мэры городов, спортсмены, чиновники.Видел интервью с танцором - Дикусар (если правильно вспомнил). Он воевал тогда.Яма сбежал в Майами. Потап - сбежал.Вон Лигу Смеха Виктор Розовый ведет. Это он-то не воевал?В общем, Вы скажите кого считаете той элитой которая не воевала.ахметов? коломойский? порох? Ну от этих я и не ожидаю. rjkz

Повідомлень: 17858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5510 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:00 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: Но для меня только один виновник основной виновник этого. Но для меня только один виновник основной виновник этого.

Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.

Открыть границу под расписки что выезжающие отказываются от репараций\контрибуций после смерти путина.

Нв это же главная ставка Зеленского, он так говорил "ставте на меня, я моложе"

Т.е по его логике когда начнется массовая смертность людей 1950-1955 г.р. по возрасту, то это будет предвестником перемогы.

Украинцам такое заходит

Я помню еще ковидные времена - массы лайков собирали хохмы в фб что "ковид убивает в первую очередь стариков, ну вы поняли что скоро в кремле поменяется"

Инфантилы готовы победить путина ценой смерти всех пенсионеров, соседей, политических противников Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.Открыть границу под расписки что выезжающие отказываются от репараций\контрибуций после смерти путина.Нв это же главная ставка Зеленского, он так говорил "ставте на меня, я моложе"Т.е по его логике когда начнется массовая смертность людей 1950-1955 г.р. по возрасту, то это будет предвестником перемогы.Украинцам такое заходитЯ помню еще ковидные времена - массы лайков собирали хохмы в фб что "ковид убивает в первую очередь стариков, ну вы поняли что скоро в кремле поменяется"Инфантилы готовы победить путина ценой смерти всех пенсионеров, соседей, политических противников fox767676

Повідомлень: 4454 З нами з: 13.06.20 Подякував: 412 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:12 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: Але не можна ставити все з ніг на голову.

Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.

Ну ніяк не можна! Але не можна ставити все з ніг на голову.Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.Ну ніяк не можна!



Что с ног на голову ?

Человек 28.02 выставлял условия для прекращения войны - "чтобы приняли в НАТО\ЕС"

И сидит улыбается.

бы*** за границей и в регионах, где редки обстрелы - восторженно хлопает.

Путина тоже в 2000 не взяли в НАТО - обиду затаил.

Любому мало-мальски думающему человеку заметны схожие психические дисфункции обоих.

Вы думаете если бы у него были сопоставимые ресурсы, он бы по-другому себя чем путин вел?

Я когда это первый раз увидел, думал что из его сериала

Чем не "мочить в сортире"?

Что с ног на голову ?Человек 28.02 выставлял условия для прекращения войны - "чтобы приняли в НАТО\ЕС"И сидит улыбается.бы*** за границей и в регионах, где редки обстрелы - восторженно хлопает.Путина тоже в 2000 не взяли в НАТО - обиду затаил.Любому мало-мальски думающему человеку заметны схожие психические дисфункции обоих.Вы думаете если бы у него были сопоставимые ресурсы, он бы по-другому себя чем путин вел?Я когда это первый раз увидел, думал что из его сериалаЧем не "мочить в сортире"? fox767676

Повідомлень: 4454 З нами з: 13.06.20 Подякував: 412 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:37 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: А для кого был тот "героизм" и "патриотизм"?

Толку и от тех флагов на доме и от вышиванок? А для кого был тот "героизм" и "патриотизм"?Толку и от тех флагов на доме и от вышиванок?



якщо вони не воювали , а сидячі в комфортному Києві, чи Львові втомилась від сирен, чи вимкнення енергії, то в них банально кишка тонка, це були диванні патріоти



як у вас з вагою? не затягувайте , наслідки для хребта будуть плачевні, мінус 12-15кг це база. якщо вони не воювали , а сидячі в комфортному Києві, чи Львові втомилась від сирен, чи вимкнення енергії, то в них банально кишка тонка, це були диванні патріотияк у вас з вагою? не затягувайте , наслідки для хребта будуть плачевні, мінус 12-15кг це база. prodigy Повідомлень: 12728 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3355 раз. Подякували: 3353 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:39 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию.

А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.

Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.

Они уже все спланировали и поделили. А тут такой конфуз.

"-Бубликов умер.

-Как умер? Почему? Я не отдавала такого распоряжения".

Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента.

Тогда-бы сложили 2+2.

И поняли, почему ультиматумы объявляются, а последствий нет.

И почему в Анкоридже была совместная поездка в автомобиле.

"Все уже украдено до нас"(с) Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию.А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.Они уже все спланировали и поделили. А тут такой конфуз."-Бубликов умер.-Как умер? Почему? Я не отдавала такого распоряжения".Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента.Тогда-бы сложили 2+2.И поняли, почему ультиматумы объявляются, а последствий нет.И почему в Анкоридже была совместная поездка в автомобиле."Все уже украдено до нас"(с)

что вы несете

какой спикер джонсон помешал байдену летом 2022 дать Украине столько оружия чтобы смести группировку рф с юга , пока они там не успели закрепиться инфраструктурно и институционально? что вы несетекакой спикер джонсон помешал байдену летом 2022 дать Украине столько оружия чтобы смести группировку рф с юга , пока они там не успели закрепиться инфраструктурно и институционально? fox767676

Повідомлень: 4454 З нами з: 13.06.20 Подякував: 412 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 766767768769> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 7652

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34